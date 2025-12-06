Operativo Caacupé: más de 116.600 pasajeros ya partieron desde Asunción

La Municipalidad de Asunción destacó la alta concurrencia de pasajeros en la Estación de Buses, especialmente por el operativo Caacupé.

Según datos oficiales, el promedio diario de salida de pasajeros alcanza las 2.822 personas, mientras que el promedio diario de arribo se sitúa en unas 940. La mayoría de los viajes corresponde a buses de larga distancia con destino a distintos puntos del interior del país, especialmente hacia el departamento de Cordillera.

El intendente de Asunción, Luis Bello, también realizó un recorrido por la Estación de Buses para supervisar el desarrollo del operativo Caacupé y verificar la organización del servicio.

Se espera mayor concurrencia

Ante la alta demanda, la Municipalidad de Asunción instó a los usuarios a adquirir sus pasajes con anticipación, a fin de asegurar disponibilidad y evitar contratiempos durante estos días de feriado largo y fuerte afluencia de personas.

Las autoridades prevén que entre este domingo 7 y el lunes 8 de diciembre se registre una concurrencia masiva de pasajeros. Tradicionalmente, muchos peregrinos utilizan el transporte público hasta puntos cercanos a Caacupé y continúan el trayecto a pie como parte de promesas religiosas a la Virgen.