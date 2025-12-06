Recomendaciones clave para hipertensos durante la caminata a Caacupé

La peregrinación hacia Caacupé llega acompañada de calor extremo, humedad elevada y oleadas de calor que pueden impactar en la salud de los caminantes.

En el puesto de salud de Kurusu Peregrino, en el km 50 de la Ruta PY02, la doctora Clara Pereira explicó que las atenciones más frecuentes ya incluyen casos de hipertensión y lesiones en los pies.

Pereira insistió en que los hipertensos deben portar y consumir sus medicamentos, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol. Agregó que, cuando aparezcan síntomas como malestar, dolor de cabeza o mareos, se recomienda hacer una pausa inmediata.

La profesional señaló que ingresaron dos pacientes con cuadros de hipertensión tras caminar de noche desde Misiones sin haber tomado sus fármacos.

Evaluación médica permanente

El personal de salud controla la presión arterial y el nivel de azúcar en personas con diabetes. También atienden ampollas y otras lesiones en los pies.

La médica advirtió que muchos peregrinan con zapatillas inadecuadas, incluso de goma, lo cual -advirtió- no es recomendable para largas distancias bajo altas temperaturas.

Puestos cada dos kilómetros

En caso de síntomas, Pereira instó a acudir a los puestos de salud que cuentan con medicamentos básicos, entre ellos antihipertensivos e ibuprofeno.

Según reportó, alrededor de 150 peregrinos ya fueron asistidos desde el inicio de la cobertura.