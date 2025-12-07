Caacupé: peregrinos copan las calles y se preparar para la serenata a la Virgen

La plaza mayor de Caacupé, las calles aledañas y la ruta PY02 desde Kurusú Peregrino en el kilómetro 48 se encuentran copadas de peregrinos. Los que van llegando se deben ubicar en los alrededores ante la falta de sitios libres. Esperan con ansias el inicio de la serenata a las 00:00.

Los peregrinos llegan desde todos los rincones del país, e incluso, desde el exterior para pagar promesas y agradecer.

Desde la Cruz Roja indican que más de 300 personas fueron atendidas y 120 voluntarios están desplegados en seis puntos.

Desde el Ministerio de Salud, Luis Gómez, director de la Tercera Región Sanitaria indica que cuentan con el despliegue de unos 600 funcionarios, distribuidos en 19 puestos provisorios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más:Caacupé 2025: muestras de fe y esperanza en la Villa Serrana

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Principales afecciones atendidas

Crisis hipertensiva.

Deshidratación.

Dolores musculares.

Cefaleas.

Golpes de calor.

Recomendaciones para peregrinos

Ingesta de comidas ligeras, frutas y verduras frescas.

Tomar agua, no tereré.

Ropa cómoda y con colores claros.

Calzado cómodo.

Hamburguesa caacupeña

La chipa, el cocido, la butifarra y la hamburguesa caacupeña son los menúes más solicitados.

La tradicional chipa con butifarra fue rebautizada en los últimos años como hamburguesa caacupeñá y este 2025 su precio es de G. 8.000.