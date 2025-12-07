Fiscalía insta a tener cuidado con juegos de apuestas en los alrededores de la Basílica

La fiscal adjunta, Alma Zayas, explicó que en medio de la peregrinación a Caacupé existen varios atractivos, pero recomienda tener cuidado con los juegos de apuestas en los alrededores de la Basílica, debido a que el año pasado fueron denunciados hechos de estafas por medio de los juegos de azar. También exhortan a evitar el juego de los niños con tragamonedas, y otros juegos.

Recordaron que se realizarán controles con unidades especializadas ante los casos de explotación de menores con discapacidad, comunicó la fiscal de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio Público, Vilma González.

En ese contexto, la fiscal Alma Zayas recuerda a los padres de familias que deben evitar en lo posible en exponer a los hijos en este tipo de actividades (juegos).

Según la agente fiscal, en experiencias pasadas las propias víctimas denunciaron que apostaban importante cantidad de dinero sin retorno de los premios prometidos, causándoles pérdidas importante, en consecuencia generaron otros problemas tanto familiares como de disponibilidad en el momento.

Ludopatía

El Ministerio Público, por medio de un trabajo del Observatorio alertó sobre el peligro de la ludopatía, en contexto de las tragamonedas, que provoca daños sicológicos, sociales y económicos cuando uno se sumerge de forma desmedida en los juegos.

“Instamos a los adultos a tener cuidado con los menores con las situaciones que pongan en riesgo la vida, la salud y seguridad de los niños, niñas y adolescentes”, mencionó la fiscala Vilma González, quien señaló que mediante un equipo multidisciplinario compuesto por varias instituciones realizarán la tarea en la zona.

Alcohol y explotación de menores con discapacidad

La fiscala Vilma González detalló que estarán en la mira los lugares en los alrededores de la Basílica sobre todo:

Local de venta de bebidas alcohólicas (piden evitar la venta a menores de edad).

Controlarán para evitar que menores con discapacidad sean utilizados para trabajar como por ejemplo: en las ventas y pedidos de limosnas en los alrededores.

Para ello recordó a los peregrinos que existen equipos de trabajos del Ministerio Público para asistir y recuerda los puestos en donde están ubicados, además de la línea 147 que está habilitada para las denuncias.

Dónde se encuentran los agentes de la Fiscalía

Plaza Teniente Fariña, ubicada cerca de la Basílica de Caacupé .

Zona de Ypacarai.

Zona de la Estación de Ómnibus de Asunción.

Unidades Especializadas y Unidades Fiscales al servicio de la ciudadanía