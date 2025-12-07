Las imágenes de la Virgencita de Caacupé se multiplican

Violeta Belotto (51) es caacupeña de origen y aprendió de su madre, Josefina Belotto, el oficio de vestir a la Virgen. “Empecé con las alcancías de alfarería y luego me dediqué a las imágenes de la Virgen”, comenta.

En su puesto ubicado en las cercanías de la Basílica ofrece una gran variedad de imágenes cuyos precios van de G. 10.000 hasta los G. 350.000.

Las imágenes moldeadas en arcilla se traen de Areguá y ella se encarga de prepararles el vestido con todos sus ornamentos, muchas en papeles gamuzados y encajes brillantes. Para el 8 de diciembre se prepara una gran cantidad de cada variedad y tamaño.

Actualmente se utilizan materiales reciclados como botellas de plástico para las grutas de la Virgen o bien también se preparan pequeñas imágenes que se colocan dentro de focos en desuso.

“Antes, recuerdo que hacíamos las grutas y forrábamos con semillas de mbaysyvo (tártago), luego con piedritas y arena lavada, pero ahora es más práctico y rápido utilizar pintura”, comenta.