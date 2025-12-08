Artistas urbanos traen su arte en Caacupé

Los que acaparan la atención de los chicos son los tres transformers: Iron Man, Optimus Prime y Bumblebee, que vinieron de Asunción para las celebraciones del 8 de diciembre.

Los muñecos hacen movimientos característicos para que los niños se tomen fotografías con sus héroes y se lleven un recuerdo de Caacupé. Los robots son una especie de carcasa o vestimenta dentro de la cual ingresan envueltos en trajes especiales. Con la ayuda de una persona se ajustan las piezas y logran realizar los movimientos en el interior del transformer. Los jóvenes se colocan la armadura por turnos y “según su estado físico” permanecen de 3 a 5 horas en el interior del robot.

“Esta es la segunda vez que estamos en Caacupé. Vinimos desde Asunción y estamos siempre presentes donde haya algún Festival. En la Expo también vamos porque nos contratan para ello”, comenta Ever Irala.

Lea más: Caacupé: el boom del capibara en artesanía

Grupo musical peruano

Dos integrantes del grupo musical folclórico peruano Wayrapa también estuvieron presentes ante la escultura gigante de la Virgen vestidos con coloridos atuendos aborígenes y ejecutaron instrumentos de viento propios de la región andina. Una de las músicas con las que atrapó a los transeúntes fue Chiquitita, en versión instrumental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caballitos para las fotos sobreviven pese a los celulares en Caacupé

Pequeño influencer limpeño

A los 12 años, Brian Moisés Núñez Franco, más conocido como “El Churrito de Limpio” tuvo activa participación desde la Basílica de Caacupé y la explanada donde llegó en compañía de su madre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se define como locutor y cantante y afirma “quiero ser un gran periodista deportivo. Por ahora tiene intensa actividad en redes sociales y en radios locales de su comunidad, Limpio.

Es alumno del Colegio Parroquial San Roque González y tuvo entradas incluso al aire y en redes dando mensaje a los jóvenes para que no pierdan la fe.

“Insistir, persistir y nunca desistir” es una de sus frases favoritas junto a la frase: “Honra a tu padre y a tu madre y todo se te va a cumplir”.