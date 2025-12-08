Impulsan apertura permanente del cruce Ayolas–Ituzaingó para potenciar el comercio

El trabajador del rubro turístico y poblador de la Isla Yasyretá, Isidro Vera, señaló que la iniciativa fue debatida durante una reunión realizada el fin de semana con referentes de ambas cámaras comerciales. También participaron el diputado nacional Arnaldo Valdez (PLRA) y la concejal municipal de Ayolas, María Claudia Muadslay (PLRA). Durante el encuentro, se trató nuevamente la necesidad de ampliar el horario de funcionamiento del paso. Los presentes coincidieron en que se trata de un reclamo sostenido desde hace varios años.

Vera declaró que el grupo acordó presentar un proyecto dirigido al presidente de la República, Santiago Peña, instando a que, a través de la Cancillería Nacional y la Aduana, se gestionen los trámites necesarios para garantizar la operatividad del cruce durante las 24 horas. Además, se pretende que la propuesta sea declarada de interés distrital y departamental. El diputado Valdez estaría presentando el plan este martes ante la Cámara de Diputados. La medida podría convertirse en un motor para fortalecer el intercambio bilateral.

La intención central es transformar este paso fronterizo en un punto de carácter comercial, permitiendo así dinamizar las economías locales tanto de Ayolas como de Ituzaingó.

Entre las herramientas analizadas se encuentra la aplicación del régimen de pacotilla, que contempla una excepción aduanera para compras de productos de consumo por un valor máximo de 300 dólares. El beneficio se aplica dentro de un radio de 50 kilómetros. Vera agregó que esta modalidad generaría un flujo constante de visitantes en ambos sentidos.

Al mismo tiempo, se anunció que se trabaja en la organización de un foro orientado al emprendedurismo, mipymes y comercio fronterizo. La actividad buscará brindar capacitación y generar articulaciones entre actores económicos de las dos ciudades. Los impulsores consideran que estas instancias fortalecen el proceso de integración regional. El encuentro pretende reunir a autoridades locales, referentes comerciales y pequeños emprendedores que dependen del movimiento en la zona.

Recientemente, el presidente de la Cámara de Comercio de Ayolas, Felipe Lambaré, reiteró al Gobierno Nacional la necesidad de garantizar el funcionamiento del cruce Ayolas – Ituzaingó aun durante la ejecución de obras en la zona. Recordó que anteriormente ya se había solicitado el servicio de 24 horas. Sostuvo que una mayor disponibilidad horaria beneficiaría de manera directa al turismo y a las actividades económicas en general. La medida permitiría mejorar la competitividad y el desarrollo regional.

