Policía condenado por crimen de Rodrigo Quintana recurre a la Corte

Bajo patrocinio del Abg. Ricardo Estigarribia, el suboficial Gustavo Florentín planteó el recurso ante la Sala Penal de la máxima instancia judicial, contra del Acuerdo y Sentencia N° 107 del 17 de noviembre, por la que el Tribunal de Apelación Segunda Sala de la Capital, confirmó la condena a 24 años de prisión para el suboficial de la Policía, por el homicidio doloso de Rodrigo Quintana.

La defensa argumenta que el Tribunal de Sentencia condenó a Florentín sin que la Fiscalía haya presentado pruebas suficientes sobre su responsabilidad en el caso; que el tribunal de alzada que confirmó el fallo de primera instancia sin haber realizado un examen jurídico de los agravios señalados por el representante del suboficial.

Con estos argumentos Gustavo Florentín solicita a la Corte Suprema de Justicia que revoque las sentencias recurridas y ordene el reenvío del expediente para un nuevo juicio oral y público.

Atropello y crimen de Rodrigo Quintana

En el juicio oral, por unanimidad, el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Rossana Maldonado y Manuel Aguirre declaró probada la acusación presentada por el fiscal Hernán Galeano, que en juicio representó el Ministerio Pública en forma conjunta con su colega Marlene González.

El ingreso policial al local partidario se dio luego del incendio de la sede del Congreso Nacional, en el marco de las protestas en contra del proyecto de enmienda constitucional que buscaba la reelección de Horacio Cartes como presidente de la República.

El 1 de abril de 2017 a las 00:33 el suboficial Gustavo Florentín junto a otros colegas llegaron a la sede del PLRA, ingresaron tras violentar la puerta del local, donde estaba un grupo de personas.

La magistrada explicó que cinco armas que utilizaron los policías fueron sometidas a análisis físico químico y que del resultado de dichos estudios, se descartó que el suboficial Arnaldo Báez haya disparado la bala que acabó con la vida de Rodrigo Quintana tal como sostuvo la defensa, ya que su escopeta tenía balines de goma.

Condena por homicidio doloso agravado de Rodrigo Quintana

Finalmente, la jueza Garcete afirmó que quedó demostrado con “absoluta claridad” la responsabilidad de Gustavo Florentín en el disparo que acabó con la vida de Rodrigo Quintana.

Como agravante, se tuvo en cuenta el incumplimiento de las reglas previstas en propio reglamento de la Policía Nacional y en este caso específico, también se consideró las especializaciones que el acusado tenía sobre el manejo de disturbios.

Otro aspecto considerado por el colegiado es la situación de peligro al que expuso a la gente que ahí se encontraba.

“Un grupo de personas que está corriendo de espaldas, de ninguna manera se puede sostener que ofrece peligro a una persona que está prestes a hacer un disparo. No existe ninguna causa que justifique la conducta del acusado”, afirmó la magistrada Garcete.

