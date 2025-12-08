Virgen de Caacupé: Salud da a conocer asistencias realizadas

Gustavo Ortiz, director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, y Luis Gómez, director de la III Región Sanitaria Cordillera, dieron un reporte de las asistencias realizadas por los servicios del MSP en el Operativo Caacupé 2025.
De acuerdo a los datos socializados, se registró un total de 15.516 feligreses que recibieron atención médica en los puestos fijos y provisorios, dispuestos especialmente para este operativo.
Las autoridades destacaron que no se registró ninguna víctima fatal. La cifra de personas asistidas irá en aumento, ya que se espera que más peregrinos lleguen a la capital espiritual del país.
Las causas más prevalentes fueron: dolores musculares, ampollas, control de presión arterial, cefalea (dolor de cabeza) y curaciones. El recuento general hace referencia desde el 28 de noviembre, día en el que inició el novenario, hasta la fecha.
Derivaciones por SEME
Las derivaciones realizadas por el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) fueron 36 pacientes a otros centros asistenciales.
El Código Rojo del operativo, que inició el 5 de diciembre, contempló 41 ambulancias, un helicóptero ambulancia, 33 puestos fijos, 44 provisorios, 80 sanitarios portátiles y 10 tanques de agua potable, asegurando una atención integral y rápida.
Durante el Operativo Caacupé 2025 estuvieron un total de 2.474 funcionarios de Salud abocados a brindar el mejor servicio a los ciudadanos asistentes a la festividad mariana.