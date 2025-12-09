Nacionales
09 de diciembre de 2025 - 21:49

Activan protocolo tras denuncia por desaparición de hombre de Eusebio Ayala

Rubén Darío Ruiz Díaz está desaparecido y la Fiscalía pide ayuda ciudadana
La Fiscalía de Eusebio Ayala activó el Protocolo de Búsqueda para localizar a Rubén Darío Ruiz Díaz, de 46 años, quien desapareció el 8 de diciembre tras haber salido rumbo a la Basílica de Caacupé. El Ministerio Público coordina tareas con la Policía Nacional e insta a la ciudadanía a brindar información.

Por ABC Color

La agente fiscal de la Unidad Zonal de Eusebio Ayala, María Lucía González, dispuso la activación del Protocolo de Búsqueda y Localización luego de recibirse la denuncia por la desaparición de Rubén Darío Ruiz Díaz, de aproximadamente 46 años, quien habría sido visto por última vez el 8 de diciembre de 2025.

Según los datos preliminares, Ruiz Díaz se dirigía con destino a la Basílica de Caacupé cuando se perdió contacto con él. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

La Unidad Fiscal coordina tareas con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, además de las comisarías de la zona, con el objetivo de recabar información que permita avanzar en la investigación.

Dónde reportar información

Flyer que contiene los contactos para brindar información del desaparecido.
El Ministerio Público insta a la ciudadanía a aportar cualquier dato que pueda resultar útil y recuerda que las denuncias pueden realizarse a través del Sistema 911, la línea 130 o en la comisaría más cercana.

