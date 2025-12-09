Activan protocolo tras denuncia por desaparición de hombre de Eusebio Ayala

La Fiscalía de Eusebio Ayala activó el Protocolo de Búsqueda para localizar a Rubén Darío Ruiz Díaz, de 46 años, quien desapareció el 8 de diciembre tras haber salido rumbo a la Basílica de Caacupé. El Ministerio Público coordina tareas con la Policía Nacional e insta a la ciudadanía a brindar información.