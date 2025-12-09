Aumentan presupuesto para viajes de Santi Peña, pero no hay dinero para niños con cardiopatía, critican

Qué responderíamos si Dios nos preguntara por qué permitieron que se destruya de esa manera el mundo, por qué son tan ladrones, por qué no viven como hermanos. “¿Qué le vamos a responder?”, cuestionó al inicio de su prédica, enteramente en idioma guaraní, fray Leoncio Vallejos, de la orden de los dominicos, durante la homilía de la misa de las 03:00 a cargo de la Congregación Jesuita o Compañía de Jesús.

En alusión al cierre del local del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en Asunción durante meses para ser reabierto tras manifestaciones de comunidades de nativos, el religioso expresó que pareciera que nadie quiere ver a los indígenas, que queremos que se vayan lejos, hacia el Chaco, hacia Caaguazú.

“A nadie le importa que vivan sin tierra, sin vivienda, sin cultivos; se les desaloja de sus comunidades. Estas situaciones nos duelen”, expresó.

Habrán escuchado en las noticias que aumentó el presupuesto del llamado “gastos reservados” para cubrir el costo de los viajes del presidente de la República, Santiago Peña, mencionó. Sin embargo, no hay dinero para cubrir la atención médica de los niños que sufren cardiopatía, criticó en otra parte de la homilía que pronunció.

Sabemos que en los hospitales públicos del país no hay medicamentos; se procura, se realizan polladas para cubrir los gastos médicos de los enfermos que no tienen dinero, lamentó.

Fray Vallejos también enfocó el enfrentamiento entre policías y campesinos en la estancia Lusipar, de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. El incidente derivó en heridos en ambos frentes y más de 40 detenidos, entre ellos niños y mujeres, de los cuales 29 fueron imputados y enviados a la cárcel.

Al respecto, dijo el religioso que los campesinos recurrieron al Congreso Nacional y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para pedir que las tierras de narcos sean distribuidas mediante la reforma agraria a los campesinos en San Pedro. El 5 de diciembre entraron y fueron reprimidos, heridos con balines de goma y expulsados, entre ellos niños, ancianos y mujeres.

De la propiedad que era de un narco, la Policía Nacional desalojó a campesinos que buscan igualdad, defienden su derecho de acceder a tierra, quieren que haya justicia. Ese tipo de reclamos a gritos porque haya justicia vemos y escuchamos en el país.

Lusipar comprende 138.000 hectáreas, de las cuales los campesinos solicitan la donación de 11.000. La estancia pertenece al presunto narcotraficante Luis Carlos da Rocha, alias Cabeça Branca, a quien fue incautada en 2017 y quedó bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Su arrendamiento a ganaderos motivó fuertes reclamos de sectores campesinos, que exigen su transferencia para la reforma agraria.

Fray Vallejos también lamentó la represión a jóvenes de la llamada Generación Z, que se movilizaron contra la corrupción en setiembre de este año. Mencionó que salieron a las calles a reclamar y fueron golpeados, garroteados, atropellados en motos de Lince, fueron fracturados y unos 50 fueron apresados sin causa alguna.

“Volvimos a la época del ¡Chake!”Estos acontecimientos nos recuerdan a los tiempos de la dictadura, en referencia al régimen del general Alfredo Stroessner (+), que duró 35 años, desde 1954 hasta 1989, que nos tenía dominados con el ¡Chake!.

“Volvimos a la época del ¡Chake garrote, chake imputación, chake cárcel!”

Entre los campesinos que ingresaron a la propiedad en San Pedro, unos 30 ya están en la cárcel, presos actualmente, indicó el sacerdote.

Leyes y fiscalía para los que no se alinean

En Paraguay, parlamentarios, intendentes, ministros que no se alinean, los que hacen bien su trabajo, son perseguidos a través de la fiscalía; todas las leyes y artículos se usan contra ellos hasta apresarlos, afirmó en otro momento el sacerdote dominico.

Por otro lado, a los correlíes y los socios, a los que cometen descomunales hechos de corrupción y enormes robos, no hay ley ni contraloría. Hacen lo que quieren impunemente, enfatizó.

“Paso Yobái va a terminar en un pozo”

En otro pasaje de su prédica, recordó la explotación irracional de los yacimientos de oro en Paso Yobái, en el departamento de Guairá. “La situación en la zona es preocupante; en busca del oro el pueblo corre el riesgo de terminar en un pozo, y eso me consta, yo mismo vi, fui testigo de lo que ocurre en Paso Yobái.

Es algo que asusta, que da miedo; uno dice que si continúa la excavación irracional en busca del oro, el pueblo va a terminar siendo un pozo”, advirtió.

Existen leyes para regular la actividad minera, pero no se cumplen. Por el amor al dinero, por la codicia, ocurren estas cosas que nos duelen, acotó.

Si tuviéramos que citar todos los problemas del país, desde la mafia de los pagarés hasta las deficiencias en educación y salud, faltaría tiempo, expresó.

Reclamos contra la corrupción

Ya mucho se viene reclamando el fin de la corrupción que tanto mal le hace al país y al pueblo, subrayó. Sabemos perfectamente que estas situaciones que ocurren en el país no están bien, y lo que está mal es rechazado por Dios.

Expresó su deseo de que la frase en letra del Himno Nacional Paraguayo “Unión e Igualdad” sea una realidad, que ya no seamos esclavos, que ya no bajemos la cabeza, que haya paz, unidad, armonía entre los ciudadanos.

Duele ver que en Paraguay las autoridades no escuchan, que no sienten el sufrimiento del pueblo. Se quedan en los discursos, no existe un proyecto para el bienestar de todos los habitantes.

Duele que muchos compatriotas vivan en medio de tantas necesidades. Está muy lejos aún el bien común, para que haya igualdad y paz en nuestro país.

Sinodalidad

Podemos cambiar estas realidades, porque como hijos de la Virgen de Caacupé no debemos dejarnos vencer por estas situaciones de injusticia en nuestro país, enfatizó fray Vallejos.

La Virgen nos llama a caminar juntos, en lo que llamamos Sinodalidad, que caminemos juntos para vencer las divisiones, el odio, el rencor, empezando en la familia, la comunidad, en la capilla, en la Iglesia, donde haya reunión de personas, para construir una sociedad de paz, unidad y amor.