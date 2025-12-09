Ayolas: continúa manifestación de pescadores para reclamar a Yacyretá mayor liberación de agua

Trabajadores del sector pesquero comercial llevaron adelante este lunes la tercera jornada de protesta frente a los portones de ingreso a las oficinas administrativas de la EBY. La medida busca que la entidad libere mayor caudal de agua por el vertedero Aña Cua, con el fin de limpiar el río Paraná antes de que finalice la veda 2025. La misma rige hasta el 20 de diciembre en lagos internos y ríos compartidos con Argentina, por lo que los pescadores temen que, al levantarse, las condiciones actuales les impidan retomar sus labores. La preocupación aumenta ante la falta de respuestas oficiales.

Jorge Avalos, trabajador del sector pesquero, informó que mantuvieron una reunión con técnicos de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), quienes se comprometieron a analizar el pedido presentado la semana pasada. La solicitud apunta a la apertura de las compuertas del vertedero Aña Cua para permitir un mayor flujo de agua.

Avalos advirtió que, en las condiciones actuales del río, no será posible pescar al término de la veda. Señaló que seguirán con la manifestación por tiempo indefinido si no obtienen una solución.

Por su parte, Andulfo Rótela, pescador de la compañía Atinguy, comentó que la proliferación de algas es un problema que lleva años, aunque en los últimos meses se ha intensificado de manera alarmante. Explicó que el fenómeno se debe principalmente a la pronunciada bajante del río Paraná, la cual favorece la acumulación de plantas acuáticas. Esta situación vuelve extremadamente difícil la navegación y la realización de actividades de pesca, lo que repercute de manera directa en el sustento de las familias del sector.

Desde la EBY informaron que la solicitud presentada por los pescadores fue remitida al Departamento Técnico de la CHY y posteriormente enviada al área de Hidrología para su correspondiente estudio. Una vez culminado el análisis, se prevé una nueva reunión con los representantes del sector pesquero. Las autoridades aseguran que comunicarán los resultados en cuanto se disponga del informe final y reiteran que evalúan alternativas dentro de los parámetros operativos de la hidroeléctrica.

