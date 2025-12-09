Santa Rosa: lluvias vuelven a aislar a familias del asentamiento Ka’atygue

El poblador santarroseño Hugo Benítez señaló que, una vez más, unas 120 familias del asentamiento Ka’atygue quedaron aisladas debido a que el camino que conduce a la comunidad se inundó tras las precipitaciones registradas ayer. Indicó que cada episodio de lluvia intensa provoca la misma situación, dejando sin comunicación a todo el asentamiento.

“Esta situación es algo que se arrastra desde hace muchos años, pese a que siempre todas las familias reclaman a las autoridades la construcción de un camino de todo tiempo. En cada campaña electoral los candidatos se comprometen a dar respuestas y soluciones definitivas al reclamo de la ciudadanía, pero finalmente no se cumple”, expresó Benítez, quien lamentó la falta de acciones concretas.

Al mismo tiempo, mencionó que, debido al estado del camino, en días de lluvia no pueden acceder a servicios de salud y los proveedores de mercaderías dejan de ingresar al asentamiento. Señaló además que, cuando se producen tormentas y ocurren cortes de energía, la comunidad puede quedar días sin electricidad porque la ANDE no logra llegar hasta la zona.

Otra lugareña, quien pidió mantener en reserva su identidad, manifestó que hace aproximadamente una semana maquinarias del gobierno departamental, con apoyo del municipio local y recursos del sector privado, efectuaron la reparación del camino. Sin embargo, el arreglo duró muy poco, ya que las últimas lluvias dejaron nuevamente bajo agua la vía de 36 kilómetros. Según explicó, el problema se debe a la falta de limpieza de los canales de desagüe y de una adecuada compactación de los materiales descargados sobre el camino.

“Basta de soluciones parche que con la primera gota de lluvia desaparecen. Es necesario que el Gobierno Nacional, la Gobernación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Municipalidad construyan un camino de todo tiempo que permita el acceso continuo al asentamiento Ka’atygue”, afirmó la pobladora.

El intendente Rubén Jacquet (PLRA) señaló que esta es una situación que se repite cada año y recordó que existe un compromiso asumido por la titular del Ministerio de Obras Públicas, ingeniera Claudia Centurión. Aseguró que el municipio sigue aguardando una respuesta definitiva por parte de las autoridades nacionales.

“El Ministerio de Obras Públicas dijo que haría un camino de todo tiempo; incluso la ministra había anunciado eso, pero la cuestión está entre el dicho y el hecho”, expresó Jacquet, quien pidió mayor celeridad en la ejecución de los compromisos.

