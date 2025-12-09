Editoriales exigen frenar licitación de Itaipú por $7,3 millones para libros del MEC

La Cámara del Libro de Asunción (CLAP), la Cámara Paraguay del Libro (Capel) y la Academia de Lengua Guaraní denunciaron graves evidencias de favoritismo en una millonaria licitación de Itaipú Binacional para la compra de libros solicitados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El valor estimado del llamado es de G. 49.904 millones (US$ 7,3 millones), para la compra de materiales educativos desde el nivel inicial hasta el tercer curso de la educación media.

El primer reclamo que realizaron las editoriales es que todo el procedimiento se realiza a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y no a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Hasta ahora no tenemos datos sobre la apertura de ofertas, el proceso debe ser más transparente”, indicaron desde las editoriales.

Denunciaron, además que, según las exigencias del pliego de bases y condiciones, la entrega de 17 millones de libros debe realizarse en 30 días. “Es otro requisito que solo podría ser cumplido por un oferente con información privilegiada o producción anticipada”, apuntaron.

Cuestionan el pedido de 17 millones de libros en un solo lote

Otra presunta irregularidad que denunciaron las editoriales es que la publicación del llamado se realizó el 20 de noviembre y la apertura de sobres fue el 1 de diciembre, un plazo “extremadamente corto” como para presentar una oferta de esta envergadura.

El gremio sostiene igualmente que el llamado público es de un solo lote, es decir, una sola empresa puede alzarse con toda la adjudicación, a pesar de que se habla de la distribución de cerca de 20 millones de ejemplares para entregar a miles de instituciones educativas en todo el país.

“Este es un pliego donde un solo proveedor tiene que hacerse cargo de toda la licitación, un solo lote, es imposible de cumplir con los estándares que se piden, para la mayoría de las editoriales acá en Paraguay”, aseguró el presidente de la Capel, Cayetano Quatrocchi.

Además, las editoriales afirmaron que las especificaciones técnicas exigidas, como número exacto de páginas, formato, ilustraciones, contenidos definidos de antemano, sugieren que el pliego podría estar diseñado sobre la base de materiales ya existentes, de un oferente determinado, denotando una falta de objetividad e imparcialidad en los requisitos técnicos.

Piden anular el proceso

“Las especificaciones técnicas del pliego coinciden con materiales ya existentes en el mercado, lo que refuerza las sospechas de direccionamiento y atenta contra la libre competencia", señala un comunicado de las editoriales.

“Comparecemos para denunciar y exigir la nulidad absoluta del procedimiento citado, por constituir un grave atropello a la legalidad vigente, que lesiona derechos constitucionales, falsea la libre competencia y vulnera la transparencia", sostienen los representantes de la Cámara Paraguaya del Libro (CAPEL), la Cámara del Libro Asunción Paraguay (CLAP), la Academia de la Lengua Guaraní, en notas presentadas a la OEI, Itaipú y el MEC.

Luego, indican que este proceso “causa daño directo al sector editorial nacional y pone en riesgo la imagen institucional del Estado paraguayo”. Las notas fueron dirigidas al director de Itaipú, Justo Zacarías Irún y el ministro de Educación, Luis Ramírez.

En el comunicado dado a conocer este fin de semana, añaden: “Solicitamos que se suspenda cualquier adjudicación hasta que se garanticen las condiciones legales, técnicas y éticas mínimas .La educación pública no puede prestarse a procedimientos opacos ni a la simulación de concurrencia. El pueblo paraguayo merece libros de calidad, pero también instituciones transparentes y procesos justos".