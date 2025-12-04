Junta apura a Bello por préstamo para aguinaldos, pero duda de capacidad de pago

La demora del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), en solicitar a la Junta Municipal la aprobación de un préstamo de US$ 26 millones para el pago de aguinaldos, genera preocupación en la mayoría oficialista. Así lo admitió su presidente, Arturo Almirón (ANR-disidente), quien dijo que le pidieron celeridad al intendente.

“Nosotros le hicimos llegar el mensaje al intendente, al (director) de Administración y Finanzas de que, si va a haber una intención de préstamo, que ya lo envíen para que nosotros tengamos el tiempo necesario para poder analizarlo y tomar la decisión más sana posible”, expresó .

Almirón reconoció que “nunca es bueno endeudarse de nuevo”, sobre todo, en vista de la situación financiera de la comuna, revelada por el informe final del interventor. Agregó, sin embargo, que son conscientes de “las necesidades” que tiene la administración municipal.

Sobre la legalidad del préstamo, bajo la figura del déficit temporal de caja, cuestionada por exconcejales de Asunción, señaló que entre sus colegas hay posiciones divididas. " Algunos ya tienen una postura (en contra), otros están a favor. Nosotros llevamos muy en cuenta los puntos que el interventor dejo", adelantó.

Aprobación exprés

Sobre el temor de sus colegas de que se de un tratamiento exprés al pedido de préstamo, reconoció que el tiempo con el que cuentan para el análisis es “corto”, pero dijo que, si es necesario van a dedicar las 24 horas del día al análisis de las condiciones.

Sobre uno de los puntos que preocupan, el de los intereses de la eventual oferta de los bancos, señaló que una ve que tengan a mano la propuesta, verán si es conveniente o no.

Respecto de falta de un banco que avale el préstamo, admitida recientemente por el director de Administración y Finanzas de la propia comuna, Almirón señaló que, por lo que pudo hablar con el intendente, hay algunos bancos dispuestos a hacerlo.

" Yo pienso que lo van a enviar una vez que tengan ya la confirmación del banco“, expresó el titular de la Junta Municipal.

“Ojalá” que se pueda pagar, dijo

Consultado al respecto de la capacidad de la Municipalidad de hacer frente a un préstamo a corto plazo -a 6 meses-, como lo expresó el jefe de Gabinete, Máximo Medina, Almirón se mostró dubitativo.

“Ojalá que sí (se pueda pagar), porque según Recaudaciones, en estos dos meses hubo una alta recaudación, también en enero, también hay proyectos de pago, de poder recaudar un poco más. Sabemos que en diciembre y enero hay siempre una alta recaudación, ojalá que eso mejore”, dijo.

Para el edil, hay muestras de que, con el cambio del intendente, “la ciudadanía se volcó también a darnos un poco de confianza y ponerse al día con sus impuestos y tasas especiales”. Remarcó, sin embargo, que históricamente, la comuna mantiene una alta tasa de morosidad.

Autocrítica

El titular de la Junta Municipal dijo que el intendente Bello está “haciendo lo humanamente posible” y remarcó que recibió “una institución muy golpeada”. Almirón obvió que, como concejales, tanto él como el actual intendente fueron cómplices del exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) en el manejo de la comuna.

En su informe final, el interventor Carlos Pereira, confirmó que la administración de Rodríguez, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, que eran para obras, para el pago de salarios, aguinaldos, bonificaciones, entre otros gastos corrientes.

Pereira también consideró responsables de “tal infidelidad e ilegalidad a los administradores públicos que la realizaron, consintieron o no impidieron”, como la mayoría cómplice de 14 concejales que aprobaron los balances 2023 y 2024, luego de que ABC ya haya denunciado el desvío de los bonos. Entre ellos, el actual intendente, quien hasta agosto de este año ocupó la presidencia de la Junta Municipal, y su sucesor.

Rodríguez renunció el 22 de agosto, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe contra su gestión. Luis Bello (ANR-cartista), asumió el cargo el 27 de agosto por elección de 15 concejales colorados, gran parte de los cuales formaron parte de la mayoría que sostuvo a Rodríguez durante su mandato y la misma que eligió a Almirón como actual presidente de la Junta Municipal.