Después de mucha lucha se concretó la entrega de víveres a campesinos de Misiones

Tras varias jornadas de lucha con cierre de rutas y reuniones con las autoridades departamentales y nacionales, miembros de la Organización Campesina de Misiones (OCM), ya están recibiendo la asistencia con los kits de víveres que estaban solicitando.

Dicha entrega, según los integrantes de esta organización, obedece a las pérdidas en sus producciones a consecuencia de los factores climáticos, como las constantes tormentas y lluvias que se tuvieron durante los meses de agosto y septiembre.

En ese sentido, el dirigente campesino Ramón Benítez, señaló que “después de muchas movilizaciones y sentarnos a conversar con las autoridades departamentales y el presidente de la República Santiago Peña, logramos conseguir esta asistencia que se había comprometido con nosotros tiempos atrás y que ahora recién están cumpliendo”, indicó.

“Pero aún falta el desembolso del 40% para el pago del Programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, que consiste en la preparación de suelo para iniciar los trabajos de cultivo para la siguiente temporada”, agregó Benítez.

Pero según las informaciones que les facilitaron desde la Gobernación de Misiones, antes del 15 de diciembre, ya se realizará el 100% de asistencia al sector campesinado del departamento.