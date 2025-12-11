Caso Moral: descartan arresto y ratifican prisión de sospechoso

Luis Fernando Guillén Martínez, uno de los procesados por el asesinato del teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, seguirá con prisión preventiva. Así lo dispuso la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera, quien rechazó la revisión de la medida restrictiva de libertad decretada el 30 de octubre pasado.

En la audiencia de revisión de medidas realizada ante el juzgado penal de Garantías 3, la abogada Salma Lorena Serrati solicitó arresto domiciliario para su defendido en la vivienda de un familiar en Luque, quien niega cualquier participación en el crimen del militar.

Defensa ofreció fianza y pidió arresto

“Esta medida cautelar ha perjudicado a mi defendido en el desarrollo normal de sus actividades laborales de la cual depende asimismo su familia, pues el mismo es un comerciante que precisamente posee un local comercial en el predio mismo de su domicilio, todo lo cual igualmente se encuentra debidamente acreditado con las documentales que en este momento esta defensa agrega a estos autos”, argumentó la defensora.

Título de propiedad de un inmueble de Minga Guazú, propiedad de Luz Marlene Guillén Martínez, tasado en US$ 60.000; certificado de condición de dominio y de libre disposición de bienes son los principales documentos ofrecidos por la defensa y que a su criterio, desacreditan la existencia del peligro de fuga.

“(...) en relación al peligro de obstrucción a un acto concreto de la investigación, esta defensa técnica hace expresa mención de que en todo momento mi mandante estuvo a disposición de la justicia y no ha planteado incidente alguno o interpuesto recurso en contra de ningún acto procesal; el Sr. Luis Fernando Guillén Martínez se ha sometido desde el primer momento tanto a la investigación fiscal como al proceso judicial, por lo que el peligro de obstrucción también se encuentra a todas luces desvirtuado”, sostuvo la defensora.

Fiscal se opuso a la revisión de medidas

El fiscal José Martín Morínigo se opuso a la petición de la defensa, tras argumentar que existe un peligro de fuga latente en consideración a la expectativa de pena que podría corresponder a los imputados.

“Teniendo en cuenta el estado actual de la causa, la cual se encuentra con diligencias indispensables para la confirmación de la participación y el grado específico desarrollado por cada uno de los participantes del hecho punible de sicariato y que las circunstancias que originaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva no han variado, estando pendiente la extracción de datos de los teléfonos celulares incautados en los procedimientos como así también de los DVR”, explicó el representante del Ministerio Público.

Finalmente, en coincidencia con la postura del agente fiscal, la jueza Lovera rechazó la pretensión de la defensa, tras destacar que los documentos presentados son insuficientes a los efectos de desvirtuar el peligro de fuga.

Expectativa de pena de hasta 30 años de cárcel

En ese sentido, la magistrada explica que no basta con acreditar el arraigo del procesado para desvirtuar el peligro de fuga, sino que además la normativa establece que no debe perderse de vista la expectativa de pena en caso de una eventual condena.

“En el caso particular el supuesto hecho punible imputado a Luis Fernando Guillén Martínez se encuentra tipificado en el Art. 105 b inc. 2° de la Ley 7062/2023 que modifica el Art. 105 del Código Penal (sicariato); y el Art. 239, inc. 1°, núm. 2 del Código Penal (asociación criminal), ambos en concordancia con el Art. 29, inc. 2° del mismo cuerpo legal, la cual prevé una expectativa de pena de hasta 30 años de pena privativa de libertad en caso de una eventual condena (...)", concluyó Lovera.

El asesinato de Guillermo Moral

El teniente coronel del Ejército Paraguayo Guillermo Alicio Moral Centurión, de 44 años de edad, fue asesinato a tiros el jueves 2 de octubre pasado a las 16:32 frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en la capital del país.

Según la Policía, el crimen del militar -quien rechazó soborno para hacer llegar un celular al supuesto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán, en la prisión militar de Viñas Cue- los autores materiales fueron supuestamente Rogelio Lemuel Díaz Brítez, de 18 años, quien manejaba la motocicleta, y Alexander Abrahán R. D., de 16 años, quien disparó contra la víctima.

Sicario fue hallado muerto en la zona de Alto Paraná

El cuerpo de este último fue encontrado a fines de octubre pasado en el río Paraná, en la zona de Domingo Martínez de Irala.

Posteriormente, los investigadores aprehendieron a Jorge Guillén Bogado (44), padre de Luis Fernando y supuesto líder del grupo y Ángel David González Guillén, de 21 años.

Luis Fernando Guillén Martínez, de 22 años, fue detenido el 29 de octubre pasado en un allanamiento realizado en Ciudad del Este, conjuntamente con Elda Sofía Galeano Kleiner (43) y Marco Antonio Florentín Camacho (42), quienes habrían enviado dinero por giro a los sicarios antes y después del atentado.

Todos fueron imputados posteriormente por sicariato y asociación criminal.