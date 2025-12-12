Asunción: Gestión de Bello prometió su participación en foro de Codeasu

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) confirmó que la administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), comprometió su participación en el foro de fin de año, “Asunción: Proyectos que Transforman la Ciudad”. Este evento se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre, en la sede del Centro Paraguayo de Ingenieros. Codeasu es una red de la sociedad civil integrada por más de 40 organizaciones gremiales y empresariales.

Gonzalo Garay, integrante de la organización, señaló que la presencia del sector público es imprescindible, ya que los temas a tratar son de carácter netamente público. Este foro ciudadano está abierto a toda la ciudadanía, buscando promover el diálogo y la articulación.

Entre los proyectos estratégicos que Codeasu presentará en el encuentro está la Reforma y Modernización de la Municipalidad de Asunción. Garay sostuvo que la “desorganización actual” de la Municipalidad “ya no da más” y debe ser encarada.

Agregó que la modernización municipal implica varios componentes, siendo el político el más complicado de todos. Remarcó que incluye aspectos administrativos, financieros, de gobierno electrónico y de gestión de los recursos humanos.

Resiliencia Urbana

Otro de los proyectos clave que Codeasu acompaña es el de Resiliencia Urbana para la Franja Costera, ejecutado por el MOPC. Garay señaló que la organización está brindando un fuerte apoyo a esta iniciativa que cuenta con la dirección del Banco Mundial (BM).

Aseguró que el encuentro también se enfocará en el Mecanismo de Gestión de la Franja Costera de Asunción. Garay culpó a la falta de esta sociedad de gestión entre la municipalidad y el gobierno nacional, de la no conclusión del proyecto. Remarcó que este mecanismo es crucial para llevar adelante con éxito y de manera completa el plan maestro.

Además de los proyectos de infraestructura pública, Garay señaló que se presentará el caso del Distrito Perseverancia, considerado un importante desarrollo inmobiliario a cargo del sector privado.

El propósito del encuentro, según Codeasu, es crear un espacio de diálogo y coordinación entre todos los actores y promover acciones conjuntas que impulsen la recuperación urbana y la Revitalización Integral del Centro Histórico de Asunción.