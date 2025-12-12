Itaipú y MEC: millonaria compra incluye cuestionados libros de educación sexual

La Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), adjudicó el martes pasado la licitación de materiales didácticos, realizada por Itaipú por US$ 7,3 millones (G. 49.904 millones), a pedido del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La única empresa adjudicada fue Atlas Representaciones S.A., de Pedro Moreira, cuyo director general es su hijo, Fernando Moreira. Este último es pariente cercano de la primera dama, Leticia Ocampos Villate y, por ende, del presidente de la República, Santiago Peña.

Unas 40 editoriales y librerías agremiadas en la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) y la Academia de Lengua Guaraní, denuncian irregularidades y errores notables en esta veloz licitación, que duró diez días, como la falta de precisión sobre los materiales didácticos exigidos, indicios de direccionamiento por desmedidos requerimientos y falta de información sustancial para la elaboración de los ejemplares.

Además, apuntan a que el requisito de contar con norma de calidad ISO 9001:2015 es excluyente, pues, según informaron, una sola empresa es la que cumple, justamente Atlas Representaciones S.A.

Educación sexual

Además de cuadernillos de trabajo y libros de lectura desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo de la escolar básica, en el pliego de bases y condiciones se piden los materiales de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (EASE), elaborados en base a los criticados libros “12 Ciencias para la educación de la Sexualidad y la Afectividad en las escuelas” de María Judith Turriaga.

La falta de enfoque científico, su sesgo religioso y los postulados machistas y sexistas que son parte del contenido de estos libros, fueron algunos de los cuestionamientos realizados por docentes, estudiantes y padres a los libros de “12 Ciencias”. Los materiales de EASE fueron elaborados luego de estas críticas y el MEC prometió socializarlos antes de su distribución plena en las escuelas, pero esto no ocurrió aún.

Los materiales de EASE, igual que los de 12 Ciencias, fueron avalados e incluso promocionados hasta en el Congreso Nacional por Miguel Ortigoza, pastor evangélico y representante en Paraguay de la oenegé estadounidense Capitol Ministries, organización también evangélica.

A las mujeres deben: “Enseñarles que su forma de vestir, moverse y comportarse debe ser el reflejo de su personalidad y de su interioridad y convicciones más profundas. Advertirles acerca del impacto que genera en el varón su modo de vestir o comportarse. Entender la diferencia entre lo que le excita a ella y lo que le excita a él”, dice un manual para docentes de las denominadas “12 Ciencias”.

Contenido desconocido

Mientras los gremios de libros cuestionan que incluso desconocen los detalles de los libros que adjudicaron por más de US$ 7 millones, el MEC nunca compartió el contenido de los materiales de EASE, que fueron elaborados con otras entidades del Estado, luego de las denuncias sobre las teorías de “12 Ciencias”.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, se había comprometido en numerosas ocasiones a hacer público el contenido de EASE. Dijo que esto ocurriría a fines de octubre. “Apenas tengamos, con gusto les entregamos, estamos terminando, a finales de octubre vamos a tener 5 libros”, afirmó. Pero los libros no fueron dados a conocer. Su contenido es un misterio.

Según las especificaciones técnicas del llamado, se requieren de 765.910 libros de “afectividad” para estudiantes desde el pre escolar hasta el sexto grado.

Lo que dice el último comunicado de editoriales

Las editoriales indicaron que el 18 de noviembre, el ministro de Educación Luis Ramírez manifestó en audiencia, ante representantes de las tres cámaras de libros, que no habría nuevos llamados en 2025. Sin embargo, dos días después, el 20 de noviembre, fue publicada esta licitación. “Esta contradicción temporal genera preocupación y compromete la previsibilidad institucional”, aseguraron.

Los plazos “extremadamente breves” y la elevada cantidad de ejemplares solicitada restringen la libre concurrencia y plantean dudas sobre un posible direccionamiento o favoritismo, apuntaron. El pedido del MEC en el pliego de bases y condiciones es de 17 millones de libros y cuadernillos, a ser entregados en apenas 30 días.