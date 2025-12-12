MEC: el 91% de docentes se aplazó en el último concurso del año

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), dio a conocer esta mañana los resultados del último examen escrito del concurso público de oposición de este año, para acceder al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE).

Las pruebas correspondientes a postulantes del departamento de Caaguazú, fueron tomadas entre este miércoles y el jueves, en instituciones educativas del departamento Central.

Tanto estos educadores, como los de otros tres departamentos del interior del país, rindieron este mes en instituciones educativas de Central. Se repitieron de este modo las pruebas tomadas en Caaguazú, Guairá, Cordillera y Canindeyú en julio, cuando el MEC detectó y confirmó fraude, mediante la filtración de los exámenes.

En total, esta semana fueron examinados 5.234 docentes de 6.147 habilitados en Caaguazú. Es decir, registraron 913 ausentes.

Los resultados

Unos 761 maestros rindieron la prueba del concurso para el nivel inicial, de los cuales se aplazó el 87%, o sea, 659 no hicieron el puntaje mínimo.

El 91% de 2.762 examinados para el primer y segundo ciclo de la escolar básica reprobó el último concurso público del MEC de este 2025. En el tercer ciclo y la educación media, 2.900 docentes se aplazó, de 3.085 examinados, o sea, el 94%.

En promedio, en total reprobaron el examen el 91% de los postulantes, el mismo porcentaje de aplazados que se vio la semana pasada para candidatos de Canindeyú.

El resultado más bajo del año se dio entre postulantes del departamento de Guairá, donde reprobó el 95%.

Ranking de aplazos en todo el país

En el marco del concurso docente de oposición, para ingresar al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDDE) del MEC, los resultados, este 2025 fueron los siguientes: