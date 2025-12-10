MEC elaboró pliego “excluyente” para cuestionada compra de libros, según Itaipú

La Cámara Paraguaya del Libro, la Cámara del Libro de Asunción y la Academia de Lengua Guaraní, denuncian un presunto direccionamiento en una millonaria licitación de la Itaipú Binacional, para comprar materiales didácticos solicitados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El reclamo sobre un supuesto favoritismo, que sería en beneficio de una sola empresa, se basa en las especificaciones técnicas del llamado público, que según las editoriales, son “excluyentes y discriminatorias”.

Lea más: Editoriales exigen frenar licitación de Itaipú por $7,3 millones para libros del MEC

Como reclamo principal, las tres organizaciones plantean que uno de los requerimientos en el pliego de bases y condiciones es que la empresa adjudicada debe contar con norma ISO 9001:2015. “Es una característica que, al menos de público conocimiento, solo cumple una empresa en Paraguay”, apuntaron.

La licitación es por G. 49.904 millones (US$ 7,3 millones) y el llamado público está a cargo de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), en convenio con Itaipú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los reclamos de las editoriales

Además de exigir la norma ISO 9001:2015, las editoriales cuestionan que el procedimiento se realice a través de la OEI y no mediante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), lo que genera falta de transparencia. A modo de ejemplo, indicaron que hasta la fecha no se dio a conocer el acta de apertura de ofertas, que se realizó el 1 de diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El 91% de los docentes de Canindeyú se aplazó en el examen del MEC

También cuestionan que, según las exigencias del pliego de bases y condiciones, la entrega de 17 millones de libros debe realizarse en 30 días. “Es otro requisito que solo podría ser cumplido por un oferente con información privilegiada o producción anticipada”, lamentaron.

El gremio argumenta que el llamado fue organizado en un solo lote, es decir, una sola empresa puede llevarse toda la adjudicación, incluso cuando se habla de 17 millones de materiales didácticos.

Además, las editoriales sostienen que las especificaciones técnicas exigidas, como número exacto de páginas, formato, ilustraciones, contenidos definidos de antemano, sugieren que el pliego podría estar diseñado sobre la base de materiales ya existentes, de un oferente determinado, denotando una falta de objetividad e imparcialidad en los requisitos técnicos.

Especificaciones fueron elaboradas por el MEC

El asesor de Comunicación Social de la Itaipú Binacional, José Luis Rodríguez Tornaco, aseguró que las “especificaciones técnicas, cualitativas y cuantitativas, fueron establecidas por el MEC en el marco del programa de lectura, escritura y oralidad Ñe’ery. Año 2026″.

Lea más: Editoriales denuncian presunto favoritismo de Itaipú para millonaria licitación de libros

Explicó que los materiales deben ser entregados 100% para el inicio de clases del año lectivo 2026, para 1.092.000 estudiantes de la educación escolar básica (primer grado al noveno grado).

Si bien la adjudicación de los libros está valorada en G. 49.904 millones (US$ 7,3 millones), el convenio entre Itaipú y la OEI alcanza G. 51.900.576.000 (US$ 7,8 millones).

También este año, Itaipú realizó, por US$ 32 millones y a pedido del MEC, la compra de pupitres importados de China, dejando de lado a la producción nacional. En ese entonces, empresarios del país denunciaron un posible direccionamiento, lo cual fue negado por el Gobierno, pero el proceso terminó beneficiando a Kamamya SA, de Long Jiang, amigo del presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, y el director general de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

Lo que dijo Luis Ramírez

Luis Ramírez, ministro de Educación, aseguró ayer que para elaborar las especificaciones técnicas de este llamado, siguieron el proceso que siguen siempre.

Lea más: MEC desiste definitivamente de comprar uniformes escolares

Respecto a los reclamos de las editoriales, dijo en entrevista con ABC Cardinal que “es un poco injusto que ahora, porque hay un grupo que no ha sido favorecido, se quiera tirar por tierra todo un proceso que viene siendo muy beneficioso para todos, para los niños, y sobre todo para las editoriales y para los escritores”.

Aseguró que “querría saber” cuáles son los indicios de direccionamiento en la actual licitación para la compra de materiales didácticos.

“También quiero decir que nosotros seguimos con la adquisición de bibliotecas. Hemos adquirido 12.000 y vamos a adquirir otras 12.000 más, con las cuales estamos dando posibilidad de trabajo a todos, absolutamente a todos. Entonces, yo creo que es un poco injusto lo que se está señalando en razón de que hemos dado participación y ya tenemos eso, donde todos participaron de acuerdo a sus posibilidades”, remarcó.

Exigen anular proceso

“Las especificaciones técnicas del pliego coinciden con materiales ya existentes en el mercado, lo que refuerza las sospechas de direccionamiento y atenta contra la libre competencia”, señala sin embargo un comunicado de las editoriales, que en una nota remitida a Ramírez, el director de Itaipú y a la OEI, pidieron la suspensión del llamado.

Lea más: Titular del MEC dice que “educación inclusiva ya está mejor”, pero estudiante le retruca

Recurrimos a las oficinas de la OEI en busca de información sobre el acta de ofertas de la licitación, pero nos indicaron que el director de la entidad, Germán García de Rosa, no se encontraba y los funcionarios no tenían autorización para brindar estos datos. En la web de Contrataciones de la OEI, tampoco se cuenta con estos datos de manera pública.

La Capel denunció que ya solicitaron a las autoridades el acta de apertura, pero desde las entidades no comparten esta información.