Itaipú: editoriales hablan de “errores” en millonaria adjudicación de libros y exigen transparencia

La Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), adjudicó este martes la cuestionada licitación de materiales didácticos que realizó Itaipú por US$ 7,3 millones (G. 49.904 millones), a pedido del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La empresa beneficiada es Atlas Representaciones S.A., de Pedro Moreira y cuyo director general es su hijo, Fernando Moreira. Este último es pariente cercano de la primera dama, Leticia Ocampos Villate.

La apertura de sobres con las ofertas se realizó el 1 de diciembre y la adjudicación se dio este martes 9 de diciembre, en un proceso cerrado y en tiempo récord, a pesar de las denuncias sobre un presunto favoritismo y otras irregularidades que vienen realizando desde el principio, la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) y la Academia de Lengua Guaraní, que aglutinan a unas 40 empresas del rubro.

En un comunicado publicado esta tarde, las organizaciones hablan de “errores formales” que afectan a la claridad del llamado.

“Aunque el título refiere a una adquisición de materiales didácticos, el contenido exige libros terminados, lo cual constituye una imprecisión sustancial. Esta falta de precisión impide determinar si el proceso es de impresión o de elaboración de materiales, afectando la transparencia y dificultando interpretar correctamente el objeto del procedimiento”, sostienen.

Otros reclamos tras adjudicación

Según los gremios, el 18 de noviembre, el ministro de Educación Luis Ramírez manifestó en audiencia, ante representantes de las tres cámaras de libros, que no habría nuevos llamados en 2025. Sin embargo, dos días después, el 20 de noviembre, fue publicada esta licitación. “Esta contradicción temporal genera preocupación y compromete la previsibilidad institucional”, aseguran.

Insisten en que si se trata, aparentemente, de libros ya terminados, los plazos “extremadamente breves” y la elevada cantidad solicitada restringen la libre concurrencia y plantean dudas sobre un posible direccionamiento.

Remarcan que tampoco se informó, hasta la fecha, sobre la autoría de los libros, la titularidad de los derechos de autor, los contenidos pedagógicos y culturales que contendrán estos materiales. “Estas omisiones son especialmente graves tratándose de materiales educativos financiados con fondos públicos”.

“No estamos pichados, ni queremos joder o fastidiar la adquisición de libros para los niños; el tema es que hay que hacerlo con transparencia, con información que involucre a toda la ciudadanía”, afirmó Cayetano Quatrocchi, presidente de la Capel.

Exclusión

En cuanto al pliego de bases y condiciones, elaborado por el MEC, las editoriales sostienen que se exigió que la firma adjudicada cuente con norma ISO 9001:2015, característica que solo una empresa cumple en Paraguay, de acuerdo con la información pública que manejan. Casualmente, esa empresa es Atlas Representaciones.

La entrega de 17 millones de libros, en el marco de esta licitación, debe realizarse en 30 días, un plazo que las editoriales consideran casi imposible de cumplir en el mercado nacional.

“Nos tratan de pichados”, lamentan

El ministro del MEC, Luis Ramírez, afirmó días atrás, en contacto con ABC, que existe un “error y una confusión” por parte de las editoriales. Según dijo, lo solicitado a Itaipú corresponde únicamente a la impresión de cuadernillos elaborados por el Ministerio con base pedagógica.

“Son cuadernillos de trabajo que estamos elaborando. No entiendo de dónde viene este pedido y esta dinámica, me desconcierta muchísimo porque nunca se habló de libros”, expresó.

Cayetano Quatrocchi, presidente de Capel, lamentó que el ministro de Educación los trate de "pichados”, agregando que no es así y que también hay falta de claridad en sus declaraciones.

“Justamente, el pliego no es claro, habla de materiales educativos, pero dentro habla de libros (en las especificaciones técnicas) y el titular del MEC dice que son cuadernillos nomás”, sostuvo el empresario.