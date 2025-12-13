ANDE anuncia cortes programados de energía para este domingo

A través de sus canales oficiales, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) comunicó que en la Región Este, específicamente en Ciudad del Este, se ejecutarán trabajos de cambio de líneas de media tensión como parte del plan de mejoramiento del servicio eléctrico. Las tareas están previstas para mañana, domingo.

En la zona de Km 12 Acaray, el suministro será interrumpido entre las 06:00 y las 12:00.

En tanto, en el Complejo Empresarial Zona Franca Global, ubicado en el Km 11 Acaray, el corte se extenderá de 07:00 a 12:00.

En ambos casos, los trabajos consisten en el reemplazo de líneas de 23.000 voltios y estarán a cargo de la Sección Administración de Sistemas de Distribución de la Regional Este.

Interrupciones previstas en la Región Metropolitana

En el área metropolitana, la ANDE detalló una serie de cortes que afectarán a distintos barrios y ciudades, con horarios que varían según la zona y el tipo de intervención técnica.

En la ciudad de Limpio, sobre la avenida San Marcos y calles aledañas, las interrupciones se desarrollarán entre las 08:00 y las 18:00, debido al cambio de conductores de media tensión, pasando de líneas desnudas a protegidas. Trabajos similares se realizarán en otros tramos del mismo sector durante el mismo horario.

En Asunción, los cortes alcanzarán al barrio Gaspar Rodríguez de Francia, entre las 09:00 y las 17:00, por tareas de adecuación de estructuras de media tensión. En barrio Jara, de 08:00 a 12:00, por el cambio de conductores de baja tensión.

Otras zonas de Central

En Fernando de la Mora, tanto en la zona Medalla Milagrosa como en el barrio Bernardino Caballero, se prevén interrupciones entre las 07:00 y las 19:00, según el sector, para trabajos de reemplazo y adecuación de líneas de media y baja tensión.

Villa Elisa también registrará cortes en los barrios Mbokajaty y zonas aledañas, con interrupciones programadas entre las 08:00 y las 18:00.

Mientras tanto que en San Antonio y San Lorenzo los trabajos se concentrarán entre las 07:00 y las 18:00, dependiendo del tramo afectado.

Recomendaciones y consideraciones

La ANDE recomendó a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias durante los horarios y zonas anunciadas, especialmente en hospitales, centros de salud, sistemas de provisión de agua potable e instituciones de seguridad.

La entidad recordó que las líneas deben considerarse energizadas en todo momento por razones de seguridad.

Asimismo, informó que si los trabajos concluyen antes del horario previsto, el restablecimiento del servicio será anticipado. Para consultas, se encuentra habilitado el número (021)-537-331.