Festividad de Caacupé dejó 1.500 toneladas de basura en dos días

Más de 1.500 toneladas de basura dejaron los fieles que acudieron a la capital espiritual del país para demostrarle su devoción a la Virgen de Caacupé.

“La cuestión de los residuos, de la basura, un volumen, un pico histórico también que se ha producido, más de 1.500 toneladas que se han recogido”, detalló el intendente, Diego Riveros.

La cantidad de fieles que acudieron a Caacupé este año superó entre un 50% y 60% a las ediciones anteriores, aunque hasta el momento no se dio una cifra aproximada.

Incluso, la organización tuvo que importar hostias, debido a que las 100.000 que tenían previstas se agotaron antes de la fecha del día de la Virgen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caacupé: tuvieron que importar 100 mil hostias por la masiva llegada de fieles

Masiva peregrinación a Caacupé

Agregó que la mayor cantidad de residuos se recogieron entre las 18:00 del día 7 de diciembre y las 09:00 del 8 de diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Un reto absoluto también en eso. En menos de un día. Eso va a ser una distribución per cápita de la cantidad de gente y ahí vas a sacar mucha información”, indicó en entrevista con 1020 AM.

Durante la homilía de la misa central, el obispo Ricardo Valenzuela dedicó un fuerte mensaje a las autoridades nacionales, insistiendo en que la búsqueda del bien común debe guiar todas sus decisiones.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la corrupción, uno de los principales males que afectan a Paraguay. “Una persona corrupta destruye a la sociedad”, enfatizó. También hizo énfasis en el derecho a una vivienda digna, a leyes justas y a la misericordia.