Caacupé 2025: récord de peregrinos, peligros críticos por avalancha y “silleros” ilegales

Las festividades de Caacupé este 2025 registraron cifras récords de fieles que llegaron hasta la Basílica a través de distintos frentes. El intendente aseguró que señaló que el nivel de concurrencia de 2025 no tiene comparación con ningún año anterior y se superó incluso al 50% o 60% de lo visto en 2019 (antes de la pandemia).

El intendente recordó que el 7 de diciembre, las zonas de acceso a la ciudad estaban “totalmente rebosadas”. Por ejemplo, contó que vio la llegada de una comitiva de cerca de 1.000 motociclistas que ingresaron desde la zona de Tobatí.

Cuellos de botella, desmayos y “silleros” ilegales

En otro momento, el intendente confirmó que los silleros instalados en un punto crítico de circulación de peregrinos causó un peligroso cuello de botella. Señaló que la situación generó múltiples desmayos de personas de todas las edades y en un momento dado la única ambulancia que estaba allí tenía a cuatro personas dentro, pero se quedó atascada.

Señaló que ese problema debe ser subsanado para las próximas festividades. Manifestó que aunque sabían de la existencia de gente que alquila sillas ca año, el municipio no otorgó la autorización para la instalación de las mismas, precisamente para no generar estos problemas.

Riveros enfatizó que no se recaudó “un solo guaraní” de este concepto. El municipio había propuesto que los silleros colocaran sus pilas (pilares) al menos a tres cuadras de distancia y que solo incorporaran las sillas gradualmente mientras se vendían, para evitar inconvenientes. Sin embargo, el problema se desbordó, ya que los silleros comenzaron a cerrar entradas y salidas y hasta llegaron a instalarse tapando las calles.

La actividad de alquilar sillas no fue el problema, sino que los “silleros” se colocaron en sitios críticos y existió un riesgo inminente de estampida, según los relatos.

Récords de basuras, beneficio para recicladores

El intendente señaló que la ciudad también se enfrentó a una cantidad de residuos nunca antes vista. Aunque la producción de basura es natural en estas festividades, las proporciones de este año “jamás” se esperaron, señaló.

Actualmente, la Municipalidad trabaja intensamente con casi ocho a nueve camiones y voluntarios para recoger los residuos que quedaron en el microcentro y diferentes barrios. Riveros comentó entre risas que, debido a la abundancia de botellitas de agua y latitas de cerveza, podría batir un récord de la República del Paraguay si hiciera un “arbolito ecológico” con todo el material.

Resaltó, sin embargo, que este “problema” beneficia a los recicladores que se ofrecieron de voluntarios para recoger las botellas y, “de paso” tener un ingreso extra en estas fiestas.

Medidas obligatorias para el próximo año

Finalmente, el intendente señaló que si bien hoy se habla de un exitoso operativo conjunto para la mayor fiesta religiosa del país, esos inconvenientes deben ser tenidos en cuenta para el próximo año.

Señaló que deben fortalecer el operativo con planes de contingencia para que no se registren peligrosas avalanchas. “Gracias a Dios podemos hablar de un operativo exitoso al término, pero estuvimos ahí nomas, al filo de que ocurra cualquier cosa”, reflexionó.