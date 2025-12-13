Histórico reencuentro mariano: Tras 71 años, la Virgen de Caacupé visitó el santuario de Itapé en pleno novenario

La imagen de la Virgen de Caacupé visitó este día el Santuario de la Virgen del Paso de Itapé, en el departamento de Guairá, en el marco del cuarto día del novenario en honor a la patrona local. De acuerdo con la tradición mariana, la Virgen del Paso es considerada sucesora de la devoción mariana iniciada en Caacupé en la región.

La llegada de la imagen se produjo luego de 71 años y estuvo acompañada por una delegación proveniente del Santuario de Caacupé, integrada por autoridades religiosas, servidores litúrgicos y miembros del coro que participó en las celebraciones de este año en la Villa Serrana.

Monseñor Miguel Ángel Cabello explicó que la imagen recibida corresponde a la réplica que históricamente recorrió distintos puntos del país y que está vinculada a los orígenes de la devoción mariana en la zona. Señaló que esta imagen es recordada por haber cruzado el río Tebicuary, hecho asociado a un acontecimiento que fortaleció la religiosidad popular en la región.

El obispo indicó que la visita fue considerada un hecho relevante dentro del calendario del novenario y que permitió la participación de una importante cantidad de personas en el santuario, favorecida además por condiciones climáticas adecuadas.

Durante la celebración eucarística, el mensaje central estuvo a cargo del presbítero Nilson Ordellado, quien desarrolló una reflexión enfocada en la fraternidad y la convivencia social. En su homilía, abordó aspectos que, según indicó, dificultan la construcción de relaciones solidarias, así como actitudes que pueden contribuir a una mayor cohesión comunitaria.

Monseñor Cabello señaló que la reflexión apuntó a la necesidad de fortalecer valores como el respeto, la tolerancia y la ayuda mutua, considerados fundamentales para la vida social y comunitaria.