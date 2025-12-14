Transportistas reiteran que no hay negociación sin la presencia del presidente Peña

El Ministerio de Trabajo citó a sindicatos de transporte y autoridades del Viceministerio de Transporte para una reunión tripartita este lunes 15, ante la huelga anunciada por choferes para los días 16 y 17 de diciembre.

la reunión contará también con la participación del Viceministerio de Transporte, por ser autoridad rectora del sector, ya que varios de los reclamos planteados tienen relación directa.

Gerardo Giménez, represenante de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), señaló que van a participar de la raunión como corresponde, pero que no hay una posible negociación sin la presencia del presidente de la República.

“Nosotros ya agotamos todas las instancias con todas las instituciones. Acá, el único que podría hacer algo para el levantamiento de la huelga es el presidente de la República, con el veto de los tres artículos”, explicó.

La huega sigue firme y las federaciones que se van sumar a ella son la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat)yFederación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT).

Los reclamos de los transportitas

El primero es el supuesto incumplimiento de un acuerdo firmado el 2 de septiembre, que permitió levantar una huelga anterior. El segundo reclamo apunta a la modificación de los artículos 20, 39 y 45 del proyecto de Reforma del Transporte Público. En tercer lugar, exigen garantías para la defensa de los puestos de trabajo de los choferes.

Finalmente, solicitan declarar como interlocutor no válido al viceministro de Transporte,Emiliano Fernández, al considerar que no reúne las condiciones para el cargo.