Caacupé: Ancianos y niños, los más afectados por el sofocante calor

La población más vulnerable, los ancianos y los niños, fue la más afectada por las altas temperaturas registradas ayer domingo en Caacupé, que generaron mareos, cefaleas, insolaciones y hasta vómitos y desvanecimientos, señaló la doctora Nilse Gaona, vocera del puesto sanitario ubicado en la explanada de la basílica, a cargo de la III Región Sanitaria.

“Tuvimos niños muy pequeños esta mañana con cefalea y fiebre. Incluso un pequeño con vómitos y un poco de deshidratación, tuvo que ser derivado a la urgencia, luego de ser estabilizado”. Agregó que también atendieron a varios pacientes hipertensos que olvidaron tomar su medicación o que no siguieron regularmente su tratamiento.

Estos síntomas se sumaron a los ya habituales, como ampollas, edemas, deshidratación y dolores musculares, producto de la larga caminata. Pese a las recomendaciones, muchos peregrinos siguieron llegando en horas no recomendadas, entre las 10 de la mañana y el medio día.

No siguen las recomendaciónes

También la mentó que muchos peregrinos “no hacen esa preparación que requiere una caminata extenuante y, sobre todo, con este calor sofocante y surgen estos desvanecimientos, estos picos elevados de presión, picos elevados de glucemia“, remarcó.

Para este domingo, afortunadamente, se esperan mejores condiciones climáticas y una temperatura más agradable, según la Dirección Nacional de Meteorología, que incluso habla de lluvias con ocasionales tormetas eléctricas.

Limpieza cero

Otro elemento que generó incomodidad entre los peregrinos fue la gran concentración de basura que se registró en la explanada de la Basílica y en los alrededores.

Bbotellas y bolsas plásticas, papeles, cajas de cartón y otros elementos, estaban esparcidos varios metros a la redonda de la Basilica.

Los tachos de basuras que colocó la Municipalidad de Caacupé, resultaron absolutamente insuficientes y en torno al mediodía estaban repletos en su totalidad. En algunos puntos, como el de la foto, incluso se concentraron grandes bolsas de basura a los costados de los basureros.

Desde la comuna, Erika Paredes, responsable del área operativa, explicó que, aunque la Dirección de Aseo Urbano realizaba rondas de recolección cada tres horas, el volumen de gente y la generación continua de residuos dificultó la tarea.