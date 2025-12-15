Empresas de Dinatran operarán con normalidad durante la huelga, aclaran

Ante la huelga anunciada por gremios de trabajadores de transporte público del área metropolitana de Asunción para este martes 16 y miércoles 17 de diciembre, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) informó que las empresas de transporte de pasajeros bajo su jurisdicción operarán con normalidad durante ambos días.

Según el comunicado oficial, las compañías permisionarias de la Dinatran no se adhieren a la medida de fuerza y mantendrán sus servicios habituales en todo el país.

La institución detalló que las empresas de corta distancia, que conectan los distintos distritos del departamento Central con la ciudad de Asunción, prestarán sus servicios con normalidad.

Asimismo, las empresas de media y larga distancia mantendrán sus frecuencias regulares. De esta manera se garantiza la conectividad entre los distintos puntos del territorio nacional, pese a la huelga anunciada por sectores del transporte urbano.

Empresas que irán a huelga

La medida de fuerza anunciada para el área metropolitana involucra a choferes de buses que operan en empresas específicas. Según se informó, los trabajadores que se sumarán a la huelga pertenecen a Automotores Guaraní S.R.L., De la Conquista S.A., Transporte y Turismo Aldana, y Transporte y Turismo Lambaré, tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno.

Ante este escenario, el Viceministerio de Transporte (VMT) dio a conocer que se activará un plan de contingencia durante los días de huelga.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se dispondrá de vehículos de Itaipú Binacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Patrulla Caminera y otros organismos del Estado para facilitar el traslado de personas.