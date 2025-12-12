Junta de Asunción trataría pedido de préstamo de Bello el miércoles, anuncian

El pedido de préstamo de US$ 28 millones, enviado por el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), a la Junta Municipal el jueves último, tendría definición la próxima semana, confirmó a ABC el concejal Miguel Sosa (ANR-cartista), presidente de la Comisión de Hacienda.

El edil señaló que este mismo lunes, a las 9 de la mañana, la comisión a su cargo daría entrada al pedido, para su evaluación y emisión de un dictamen. Agregó que la intención es que “antes de la 13:00, el dictamen tenga entrada a la presidencia, para que pueda ingresar en el orden del día el día miércoles”.

Sosa señaló que los 23 concejales están invitados para evaluar “cuánto va a ser destinado para el pago a jubilados, cuánto para pagar aguinaldos y cuánto a proveedores”, y recordó que no pueden eludir el cumplimiento de la ley. Agregó que, de aprobarse el miércoles, el pago del aguinaldo se podrá realizar sin contratiempos y antes de la víspera de Navidad.

Tras idas y venidas, ayer jueves, la Intendencia solicitó a la Junta Municipal la autorización de un préstamo por G. 184.000 millones, bajo la figura del “déficit temporal de caja”. Álvaro Grau (PPQ), concejal, contó que el préstamo sería “bajo la modalidad de un fideicomiso” en la cual tres entidades financieras -Basa, GNB y Continental- darían el crédito, con el aval del Banco Continental, “a un 13% anual” de interés y un plazo de 12 meses.

Prioridad a jubilados, dice

El concejal Miguel Sosa señaló que el préstamo está diseñado para cubrir compromisos urgentes y esenciales, entre los que el de los jubilados es primordial.

Aunque aclaró no tener el documento a mano, señaló que está prevista la trasferencia de más de G. 16.000 millones para la Caja Municipal, que equivale a la deuda actual de la comuna con esa institución. La Caja reclama además otros G. 32.000 millones, que adeudan administraciones anteriores, pero que son discutidos por la Municipalidad.

Sosa remarcó que, entre los “proveedores por recolección de basura”, a los que se les debe alrededor de G. 20.000 millones, pero que hay que ver si se les abona el total o una parte de lo adeudado.

Planean saldar rápido

El concejal sosa señaló que esperan que el préstamo se pueda pagar en un tiempo breve, de entre 3 y 6 meses como máximo. “Nosotros entramos en (el periodo de) la mayor recaudación, que es en enero. El año pasado recaudamos G. 450.000 millones, hoy tenemos proyectado recaudar G. 500.000 millones en enero”, agregó.

Respecto al pago de salario, Sosa señaló que atendiendo a las recaudaciones de los últimos meses, se podrá cubrir con la recaudación. “El salario está cubierto, récord fue la recaudación de noviembre, en comparación con el año pasado”, dijo.

Sosa incluso señaló que “en 60 días” podrían cancelar el préstamo . “El año pasado se pidió G. 275.000 millones déficit temporal de caja, hoy G. 184.000 millones, y la ley no habilita hasta el 30% de nuestras recaudaciones, pero es apenas el 10%”, remarcó.

Cuestionamientos

La solicitud de préstamo fue criticada por concejales de la oposición y hasta por exconcejales de Asunción. El edil Álvaro Grau (PPQ) criticó que se vuelva a recurrir al endeudamiento como respuesta a la crisis generada por medidas similares

“El intendente anterior había sacado US$ 39 millones que no pudo pagar. Un año antes había sacado otro préstamo, del cual había pedido incluso permiso para dejar de pagar”, reclamó. Rodríguez renunció en agosto, en medio de irregularidades y presionado.

Los exconcejales de Asunción Federico Franco Troche y Julio Ullón coincidieron en señalar la ilegalidad de la intención, atendiendo a que el préstamo no cumpliría con uno de los requisitos establecidos en la Ley 3966, Orgánica Municipal para considerarse un “déficit temporal de caja”.

Específicamente, la citada norma establece, en su artículo 196, que se requiere que el préstamo sea honrado dentro del ejercicio fiscal correspondiente, es decir, antes del 31 de diciembre de 2025.