Yo Creo y PLRA acuerdan encuesta para elegir candidato a intendente en San Patricio

El diputado nacional Arnaldo Valdez (PLRA) informó que la decisión fue adoptada durante una reunión realizada en la jornada de ayer, en la que el PLRA consensuó la precandidatura de Adriana Rodríguez a la intendencia de San Patricio. Según explicó, el acuerdo con el representante de Yo Creo, Pedro Irala, quien también participó del encuentro, establece la realización de una medición para definir al postulante de la alianza denominada “Todo por San Patricio”.

De acuerdo con lo señalado, la encuesta podría llevarse a cabo a finales de diciembre de 2025 o en las primeras semanas de enero del próximo año. En cuanto a las candidaturas para la Junta Municipal, se prevé la conformación de una lista única integrada por representantes del PLRA, Yo Creo, el Partido Patria Querida (PPT) y Encuentro Nacional (EN), como parte del mismo acuerdo político.

En otro momento, el parlamentario destacó que en el departamento de Misiones ya se consolidaron alianzas en varios distritos. En Ayolas, Yo Creo encabezará la candidatura a la intendencia a través del ingeniero Dennis Dioff. En el distrito de Santa Rosa, Misiones, también se alcanzó un acuerdo político que respaldará la postulación del actual intendente Rubén Jacquet, del PLRA.

Asimismo, Valdez mencionó que en San Ignacio existe una alianza en la que el candidato definido es el actual concejal municipal Eduardo De Jesús (PLRA). De igual manera, indicó que en el distrito de San Miguel se logró un entendimiento político, por lo que la candidatura a la intendencia corresponderá igualmente al PLRA, fortaleciendo la presencia del partido en la región.

“En cinco distritos de Misiones se buscará la intendencia por medio de la alianza, y en los otros cinco como Partido Liberal”, afirmó el legislador.

En relación con la candidatura a intendente de Santiago, Misiones, sostuvo que todo está encaminado para que el ingeniero agrónomo Víctor Larre (PLRA) sea el postulante, a quien las mediciones posicionan como favorito para recuperar la administración municipal que hoy se encuentra en manos del Partido Colorado.