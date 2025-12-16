Asunción: Bello insiste en nueva deuda para cubrir compromisos de fin de año

El intendente de Asunción, Luis Bello, reiteró que la Municipalidad necesita acceder a una nueva deuda para poder cumplir con las obligaciones de fin de año, entre ellas pagos a proveedores, jubilados y obras de infraestructura. Aseguró que la administración buscará las mejores condiciones financieras y que actualmente existen al menos cuatro entidades interesadas en otorgar el préstamo.

Bello recordó que, desde el inicio de su gestión, planteó la necesidad de una reestructuración económica de la comuna, proceso que —según afirmó— implica necesariamente la toma de nuevos créditos para cancelar compromisos atrasados. En ese contexto, subrayó que la Junta Municipal también es corresponsable de la gobernanza y del análisis de los proyectos financieros.

“Va a ir a proveedores, desagües pluviales, jubilados, asociaciones, deudas que ya tenía el municipio al momento de que yo asumí; más de 180.000 millones eran las deudas, eso va aumentando”, expresó el jefe comunal. Añadió que con el paso del tiempo surgen nuevas obligaciones: “A medida que pasa el tiempo, eso va aumentando, se vuelven a generar otro tipo de deudas, por ejemplo lo de los jubilados vuelve a subir el porcentaje de deuda, o los desagües pluviales que se van ejecutando”.

El intendente explicó además que el rol de la Junta Municipal es analizar minuciosamente cada propuesta. “La Junta tiene que estudiar cada uno de los proyectos, estudiar las deudas que hay, la documentación que nosotros enviamos, los contratos, las especificaciones y posterior a eso emitir un dictamen”, señaló.

En cuanto a las condiciones del eventual préstamo, Bello remarcó que la intención es que sea a corto plazo para reducir el impacto financiero. “Nosotros tratamos de hacer este préstamo a corto plazo, porque lo queremos hacer así, para que el interés que se pague sea el menor posible. Estamos reestructurando y reorganizando todo, nosotros somos transparentes”, aseguró.

Postura favorable en la Junta

Por su parte, el concejal de Asunción Ceres Escobar, del movimiento Honor Colorado, adelantó que la tendencia dentro de su bancada es favorable a la aprobación del endeudamiento, aunque aclaró que no acompañarán eventuales excesos.

“La tendencia de Honor Colorado y de los concejales es que la municipalidad siga prestando los servicios, porque también hay proveedores que nos ayudan a cumplir con la parte operativa, como la recolección de basura o el tema de los camiones. Si no estamos al día, no vamos a poder cumplir con la ciudadanía”, manifestó.

Tardía inauguración de plaza Naciones Unidas

Las declaraciones de ambas autoridades se dieron durante la inauguración de la plaza Naciones Unidas, en el barrio Mburicaó, cuyas obras estuvieron paralizadas por casi tres años antes de su culminación.