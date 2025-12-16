Denuncian que “proyecto fallido” de la EBY es “aguantadero de adictos” al costado de la Feria Municipal de Encarnación

Casilleros relocalizados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY)) piden soluciones de fondo a la situación que viven en el lugar. Lo que ellos denominan un “proyecto fallido” de la EBY terminó con más de 100 casetas abandonadas, que actualmente funcionan como un “aguantadero de adictos”. El cuestionado lugar se encuentra al costado de la Feria Municipal “La Placita” de Encarnación.

Los propietarios manifestaron que no fue rentable el lugar que les entregó la EBY, el cual no estuvo proyectado para tener un valor comercial. Miguel Cáceres, representante de los casilleros, explicó: “Estamos prácticamente en una jaula, rodeados por edificios, y los clientes no ingresan por acá”.

Las casetas precarias fueron abandonadas de a poco, luego de haber sido entregadas en el año 2008, según explicaron. Otra de las afectadas, Graciela Piris, manifestó: “Prácticamente obligados aceptamos venir acá, porque teníamos el agua del río hasta las rodillas”.

Refirió que son conscientes de que las casillas fueron entregadas, pero eso no significa que fuera una solución integral a la problemática que ocasionó el desarraigo de la antigua zona baja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La mayoría abandonó su casilla porque no había forma de sostener un negocio acá y las familias necesitan comer; entonces, la gente salió a rebuscarse por otras partes”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Operativo “Año Paha”: Policía reforzará con más personal en sitios turísticos de Itapúa

Abandonado e inseguro

Actualmente, es un lugar inseguro donde se registran constantes robos, incluso de las puertas de metal de las pequeñas casillas, que a lo sumo miden dos metros cuadrados. En la madrugada de hoy, los adictos que frecuentan el sitio incendiaron ocho casillas. No sería la primera vez que sucede esta situación, según denuncian.

Los propietarios exigen a la EBY una solución integral para poder contar con un lugar digno donde montar sus negocios y, en su defecto, que ese lugar quede demolido para evitar que siga siendo sitio de escondite de los adictos de las inmediaciones.

No obstante, los representantes de los casilleros indicaron que las autoridades de la EBY se desentienden de la situación desde hace más de 10 años. La situación se vuelve insostenible y temen que la inseguridad se extienda y perjudique también a los comercios de la Feria Municipal, que se encuentra a escasos metros.

El lugar donde se encuentran las casillas está prácticamente rodeado de grandes negocios y edificios, lo que hace que no sean visibles; en consecuencia, no hay clientes. Además, los propios adictos vuelven el sitio uno que no es visitado por los compradores.

Lea más: Comerciantes esperan repunte de ventas para los últimos días del año en Encarnación

Postura de la EBY

La oficina regional de la EBY emitió un comunicado en el que informa que, tras el incendio registrado en la madrugada en las casillas, se dispuso el acompañamiento de cuadrillas de su personal para colaborar con los trabajos de limpieza y remoción de residuos generados por el siniestro.

Según el comunicado, dichas casillas ya no son de dominio de la institución. Continúa subrayando que “las mismas fueron entregadas a sus beneficiarios, quienes desde entonces son los propietarios y responsables legales de cada unidad”.

Concluye su comunicado refiriendo que: “No obstante, y aun no teniendo titularidad ni responsabilidad directa sobre la infraestructura, la Entidad Binacional Yacyretá ratifica su compromiso social y manifiesta su disposición a colaborar, dentro de sus posibilidades presupuestarias y del marco normativo vigente, con los propietarios y las autoridades municipales, a fin de contribuir a la prevención de nuevos episodios similares”