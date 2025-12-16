Exdirector del Incan desmiente “carneo” de equipos y acusa de inoperante al MSPBS

Lo que debía ser un traslado de una Torre de Broncoscopía desde el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) hacia el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), se ha convertido en un cruce de acusaciones.

Saúl Recalde, viceministro de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), afirmó que el equipo fue “carneado” en el Incan y que no estaba patrimoniado. Además, se conoció que tras este hecho, el Departamento de Endoscopía del centro médico de referencia en cáncer, está bajo investigación. El doctor Gustavo Campos, director médico del Incan entre el 2023 y el 2024, desmintió las declaraciones de Recalde.

Campos, quien además estuvo al frente del Servicio de Endoscopía durante 15 años, desde 2008 hasta 2023, calificó la versión oficial como una falta de respeto a la gestión técnica. “Decir que los equipos del Incan están carneados me parece una grosería. Durante mi jefatura, el servicio nunca paró un solo día por equipos descompuestos y menos por mutilaciones”, aseveró.

Incan: accesorios vs. “carneo”

La controversia radica en el estado del equipo al momento de ser enviado a la empresa representante. Según el viceministro Recalde, a la Torre de Broncoscopía le faltaban piezas fundamentales. Sin embargo, el doctor Campos asegura que lo que el Ministerio de Salud señala como “carneado” son, en realidad, insumos o accesorios menores que deben ser cambiados cuando se agotan.

Campos aseveró que las válvulas y tapones que no tiene el equipo, son piezas de desgaste habitual y, que el el UPS o batería de respaldo, es un dispositivo cuya vida útil es limitada y requiere reemplazo periódico. Dijo además, que el equipo se puede utilizar de igual modo, sin este componente.

“Que el Ministerio de Salud no pueda comprar una válvula o una UPS me parece lamentable. Que falte un tapón no significa que el equipo esté carneado. Hay una diferencia abismal entre un equipo que requiere mantenimiento y uno desmantelado”, fustigó Campos.

Contradicciones en el patrimonio

El exdirector también desmintió que el equipo no figurara en los registros oficiales del Incan, asegurando que el dato que deja en evidencia una contradicción administrativa, es que la propia nota de solicitud de traslado enviada por el Ministerio de Salud el pasado 6 de noviembre, incluía el número de patrimonio de todos los componentes del equipo que fueron solicitados.

Además, Campos aseguró que, según consultas que realizó con colegas del Incan y con la propia empresa representante, el broncoscopio estaba siendo utilizado para atender a 3 o 4 pacientes por semana hasta el momento de su retiro.

El exidirector médico del Incan, fue trasladado al Hospital General de Luque en julio del 2024 debido a audios que le fueron atribuidos y hablaban de algún tipo de negociado en el hospital oncológico. No obstante, el peritaje técnico solicitado por el médico determinó que no existían evidencias que vinculen su voz con dichas grabaciones.

“Maquillar la inoperancia”

Para el doctor Campos, estas acusaciones forman parte de una estrategia política para evadir responsabilidades actuales. “Es tendencia en esta administración querer maquillar su inoperancia tirando responsabilidades a la gente que ya no está. Es una pena el manoseo que reciben los médicos del Incan”, concluyó.

El médico instó a las autoridades a ser responsables y precisas antes de lanzar acusaciones que afecten la confianza en el sistema de salud pública.