Lanzan buses gratuitos para paliar el paro de choferes

Emiliano Fernández, viceministro de Transporte, detalló esta mañana que buses gratuitos está saliendo desde la ruta PY021, en la sede de la Municipalidad de Capiatá hasta Colón, zona del microcentro asunceno, para cubrir los itinerarios afectados por la huelga de choferes.

Aseguró que las empresas comunicaron oficialmente que 150 colectivos no saldrían a las calles hoy y esa es la misma cantidad de minibuses y colectivos internos que saldrán de manera gratuita hoy a las calles.

¿Cómo identificar los colectivos gratis?

Los buses del Gobierno tienen un cartel con sus itinerarios bien detallados en la parte de delantera. Algunos son buses internos y otros son minibuses de los ministerios, con cartelitos en el parabrisas.

El viceministro explicó que van a estar monitoreando la circulación de los colectivos y lanzando las unidades gratuitas según la necesidad. Agregó en ese sentido que están viendo en las calles a varios buses de empresas que iban a ir al paro, porque seguirán verificando con los inspectores cómo avanza la protesta.

Multarán a empresas que van a huelga sin informar

Las empresas que no hayan notificado formalmente su adhesión a la medida de fuerza ante el Ministerio de Trabajo, a través de sindicatos o comités de huelga, deberán prestar el servicio de transporte en su forma habitual durante ambas jornadas.

Además, el transporte público está declarado como servicio imprescindible, por lo que incluso en estos casos de adhesión se mantiene la obligación de garantizar un nivel mínimo de operación del 60% de los servicios regulares.

El Departamento de Fiscalización y Control de la Dirección Metropolitana de Transporte desplegará controles en puntos estratégicos, con acompañamiento de la Policía Nacional. En caso de incumplimiento de los niveles mínimos de servicio, la falta será considerada gravísima y dará lugar a una multa de 173 jornales mínimos (G. 19.512.850).