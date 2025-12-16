MEC: ya hay fecha confirmada para el inicio de clases 2026 en Paraguay

Luego de una larga espera para definir el calendario escolar para el 2026, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), ya cuenta con una fecha establecida y acordada con representantes de gremios docentes, luego de una reunión entre el sector y autoridades educativas.

La propuesta de la cartera educativa era iniciar las actividades académicas con estudiantes a partir del viernes 20 de febrero del próximo año, planteamiento que durante el encuentro con los gremios no corrió.

Lea más: MEC: Ramírez defiende millonaria compra de libros a primo de Primera Dama y Santi Peña

Como primera medida en el calendario escolar, cuya resolución se está elaborando en el MEC, se estableció que la apertura de las instituciones educativas será el 10 de febrero del 2026.

Durante este período, los directores y docentes deben retornar de sus vacaciones y sumarse a las actividades de pre-clase, que incluyen, según la cartera, capacitaciones, talleres para supervisores y direcciones de escuelas y colegios, además de la toma de pruebas complementarias para el noveno grado y los tres cursos de la educación media.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Primer día de clases

Cabe recordar que el anuncio del calendario escolar se dio con retraso debido a que se aguardaba el sorteo del Mundial de Fútbol de la FIFA, que arrancará el 11 de junio del año siguiente, en los países del norte de América.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: Ramírez defiende millonaria compra de libros a primo de Primera Dama y Santi Peña

La intención del Gobierno era que el receso de invierno coincida con los partidos de la Albirroja, aunque se confirmó, el 6 de diciembre pasado, que todos los encuentros de la selección nacional tendrán horario nocturno, es decir, no coinciden con el horario de actividades académicas en los centros educativos.

Es por esto que se decidió no adelantar ni modificar las vacaciones de invierno, cuyo inicio está previsto para el 13 de julio y se extienden hasta el 23 de julio.

El primer día de clases para el 2026 se confirmó para el lunes 23 de febrero del próximo año, una fecha que casi coincide con el calendario de este año, cuando las clases arrancaron el 24 de febrero.

El último día

Las clases, como cada año, serán oficialmente hasta el 30 de noviembre. Generalmente, los niños del primer y segundo ciclos van siempre hasta ese día a la escuela.

Mientras que docentes y directores, deberán asistir a clases hasta el viernes 11 de diciembre.