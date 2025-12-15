MEC: Ramírez defiende millonaria compra de libros a primo de Primera Dama y Santi Peña

Itaipú adjudicó, en convenio con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), la compra de libros por G.49.904 millones (US$ 7,3 millones), a Atlas Representaciones S.A., en una licitación con indicios de favoritismo y direccionamiento desde el principio, según denuncias de más de 40 empresas agremiadas en la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) y la Academia de Lengua Guaraní.

Atlas Representaciones S.A. es propiedad de Pedro Moreira y tiene como director general a su hijo, Fernando Moreira, quien está casado con Silvia “Chichi” Gadea Villate, prima de la Primera Dama, Leticia Ocampos Villate y, por ende, del presidente de la República, Santiago Peña.

El matrimonio participa activamente de eventos que se dan en Mburuvicha Róga. De hecho, fueron fotografiados oficialmente en el primer almuerzo presidencial en este sitio, el 15 de agosto del 2023, cuando Peña asumió como titular del Ejecutivo.

Teniendo en cuenta solo el último año del Gobierno de Santiago Peña, Atlas Representaciones S.A., fue beneficiada con cuatro millonarias licitaciones. Fue desde octubre de 2024 hasta diciembre de este año si se suma esta última adjudicación de libros.

Más de 40 empresas editoriales agremiadas en la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) y la Academia de Lengua Guaraní, denunciaron supuestos indicios de direccionamiento y favoritismo en este llamado. Aguardan respuesta oficial de parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que se encargó de elaborar el pliego de bases y condiciones “excluyente” para este proceso, según los reclamos.

Las declaraciones de Luis Ramírez

“Lo primero que hay que decir es que no es libro, es impresión de materiales, se pide libros, materiales y cuadernillos. Es impresión de materiales educativos que han sido preparados y trabajados por un equipo técnico del ministerio que necesitábamos imprimir. Esa es la licitación”, aseguró el ministro de Educación, Luis Ramírez, ante los cuestionamientos de las editoriales.

En el pliego de bases y condiciones que elaboró el MEC para la compra de los materiales pedagógicos, exigieron contar con norma de calidad ISO 9001:2015, requisito excluyente según las editoriales, pues argumentan que solo una empresa lo cumple, precisamente Atlas Representaciones S.A.

Pese a la gran envergadura que implica el reparto de unos 17 millones de ejemplares, todo el proceso se armó en un solo lote, es decir, solo para que una firma sea la adjudicada. Esto suma a los indicios de favoritismo hacia una empresa en particular.

Las editoriales afirman también que no hay claridad y no se entiende si se piden libros ya impresos o a elaborarse desde el contenido. Pero, sostienen que “tratándose aparentemente de libros ya terminados, los plazos extremadamente breves y la elevada cantidad solicitada restringen la libre concurrencia”, otro punto que, según dicen, plantea dudas sobre un posible direccionamiento.

¿Direccionamiento?

Al ser consultado sobre si hubo o no direccionamiento hacia la empresa vinculada al matrimonio presidencial, Ramírez dijo que “en todo caso eso hay que preguntarle al equipo de evaluación o a la gente de la OEI”.

Sobre los reclamos de exclusión por parte del gremio de los libros, respondió que “cómo la librería va a participar en una impresión de materiales, ahí está la mentira. Los libreros se equivocaron, pensaron que era de libros, pero es de impresión de materiales”.

“Si me decís que se restringió la participación de las empresas, las imprentas pudieron participar todas, si me decís que se eliminó a alguna empresa por algún motivo, entonces si, pero esto no pasa”, afirmó.

Ramírez agregó que habló con la “Unión Industrial” sobre la exigencia de que la firma adjudicada cuente con norma de calidad ISO 9001:2015, cuestión que la Capel y otras consideran como excluyente. “Hay que tener mucho cuidado en estas instancias de que se presentan empresas que no tienen toda la preparación, equipamiento y el personal y después no pueden cumplir, tenemos después problemas a la hora de poder entregar”, remarcó.

“Proveedor” de carne y otros

Fernando Moreira y su esposa Silvia Gadea –prima de la primera dama, Leticia Ocampos– aparecen en mensajes de la excoordinadora del Gabinete Civil, Luz Maribel Candado. Algunos chats muestran que Moreira –director general de Atlas Representaciones SA– era el encargado de comprar carne y otros alimentos como bebidas para la residencia presidencial y la casa de verano de Santiago Peña en San Bernardino.

Lo llamativo es que las facturas por esas adquisiciones fueron confeccionadas a nombre de Fernando Moreira, de acuerdo con los documentos a los cuales accedió ABC.

Uno de esos comprobantes tiene fecha 16 de abril de 2025 por un monto de G. 1.776.250. Se compraron tapa cuadril y asado de tira premium.

