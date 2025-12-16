Paraguay será sede del REDBIO Internacional 2028 y asumirá la presidencia regional

Paraguay fue elegido como sede del Encuentro REDBIO Internacional 2028, una de las citas más relevantes para la biotecnología y la bioeconomía en América Latina y el Caribe. La designación se realizó durante la sesión del Consejo de Delegados celebrada en Medellín, Colombia, en el marco del XII Encuentro REDBIO Internacional 2025.

Este anuncio posiciona al país como un actor en crecimiento dentro del ecosistema regional de innovación científica y tecnológica, según destacó la Universidad Nacional de Asunción.

En la misma sesión, el Dr. Héctor David Nakayama, director general de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (DGICT-UNA), fue electo presidente de REDBIO Internacional para el periodo 2026-2028. Además, asumirá la coordinación general del Encuentro REDBIO Internacional 2028 que se realizará en Paraguay.

La elección de Nakayama coloca a un paraguayo al frente de una de las redes científicas más influyentes de la región y abre nuevas oportunidades de liderazgo institucional.

Impacto para la ciencia y la cooperación en Paraguay

Desde la organización destacaron que la presidencia de REDBIO facilitará la firma de acuerdos y convenios entre instituciones paraguayas y pares internacionales. De esta manera se fortalecerá el intercambio de conocimientos, la cooperación académica y la formación de capital humano altamente calificado.

La representación paraguaya en el Encuentro REDBIO Internacional 2025 estuvo integrada exclusivamente por profesionales de la Universidad Nacional de Asunción. Además del Dr. Nakayama, participaron el Prof. Dr. Jorge Daniel González Villalba, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA-UNA); el Prof. Ing. Agr. Juan Daniel Ávalos Añazco (FCA-UNA, filial Santa Rosa Misiones); el Prof. Ing. Agr. Wilson Romero, investigador de la FCA-UNA; y el Ing. Agr. Antonio Samudio, del CEMIT-UNA.

REDBIO es una red internacional que articula a actores clave de la biotecnología en América Latina y el Caribe. Promueve la colaboración entre la academia, el sector público y la industria.