Orlando Arévalo renunció a Honor Colorado y reclama falta de respaldo

De manera “formal, irrevocable y definitiva”, presentó su renuncia al Movimiento Honor Colorado el exdiputado colorado Orlando Arévalo, quien ayer miércoles fue imputado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado (coima), con base en las presuntas negociaciones entre él, como titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, para salvar a fiscales y magistrados, según chats filtrados en el marco de la investigación denominada #LaMafiaManda.

Lo que dice el comunicado

“Por medio de la presente, comunico de manera formal, irrevocable y definitiva mi renuncia al Movimiento Honor Colorado”, así inicia el escrito publicado por Orlando Arévalo en sus redes sociales.

Aseguró que la decisión fue tomada luego de un proceso de diálogo y reflexión con el equipo político que le acompaña, el cual, de manera unánime, resolvió acompañar esta determinación.

“No se trata de una decisión impulsiva ni circunstancial. Es el resultado de una reflexión profunda, sostenida en el tiempo, y de reiterados intentos de diálogo que no encontraron respuesta. A lo largo de mi trayectoria dentro del movimiento actué siempre con lealtad, disciplina y compromiso político, aun cuando mis planteamientos no fueron atendidos por quienes tenían la responsabilidad de conducir y contener”, enfatizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indicó que en los momentos más difíciles, cuando el costo político era alto y el silencio parecía la salida más simple, tomó la decisión que consideró necesaria para el bien del movimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Opté por someterme a la justicia sin escudarme en los fueros parlamentarios, no como admisión de culpa, sino como un acto de transparencia, con el objetivo de aclarar mi situación personal y evitar que Honor Colorado cargue con sospechas que no le correspondían. Lo hice con la convicción de que mi inocencia será demostrada y de que la verdad terminará imponiéndose sobre cualquier operación o especulación política”, manifestó.

Lea más: Imputan a Orlando Arévalo y a dos exmagistradas por presunta coima

Reclama la falta de respaldo

“Fui dejado solo. Y con ello, también fueron ignoradas las miles de personas que confiaron su voto para que las represente. Aun siendo el diputado más votado del Movimiento Honor Colorado en el departamento Central y tercero a nivel nacional, mi liderazgo, mi mandato y la representación popular que encamaba fueron desatendidos”, reclamó.

Agregó que su figura fue expuesta “como carne de cañón” en un contexto de disputa y cálculo político, asumiendo costos que otros no estuvieron dispuestos a enfrentar.

“Este distanciamiento no fue casual, fue consecuencia de decisiones adoptadas por personas que hoy integran el comando del movimiento sin representación dirigencial real, pero que concentran poder y definen estrategias sin asumir responsabilidades políticas propias”, remarcó.

Ética y dignidad

Manifestó que ya no existen las condiciones políticas, humanas ni éticas para continuar formando parte del movimiento. “Mi renuncia es un acto de coherencia personal y dignidad política”.

“Me retiro con la tranquilidad de haber actuado de buena fe, de haber dado la cara cuando otros eligieron el silencio y de haber puesto al movimiento por delante, aun cuando ello implicó un costo personal”, dijo.

Agradeció a Horacio Cartes por su amistad, su trato y el “aprecio personal brindado en distintos momentos”.

“Creo en la justicia, creo en la verdad y creo que el tiempo termina ordenando los hechos, y las responsabilidades”, remató.