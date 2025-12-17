Nakayama exige “sanción más severa” para ministros de la Corte por reunión con Peña

La sanción más severa pide el senador Eduardo Nakayama para los ministros de la Corte Suprema de Justicia que participaron de la reunión secreta con el Presidente de la República y que están siendo procesados por el Tribunal de Ética Judicial.

También se resalta que el actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, habría participado en la reunión secreta, según versiones no desmentidas por los involucrados.

El parlamentario explicó que el Tribunal de Ética “sólo” puede hacer una amonestación por escrito diciendo, “esto estuvo mal”, sin embargo, considera que es un avance.

“Este fue un encuentro programado donde seis ministros de la Corte Suprema de Justicia, seleccionados muy bien porque todos responden al Partido Colorado, fueron convocados en Mburuvicha Roga. Y no solo con el presidente de la República, sino también, con el presidente del Partido Colorado”, señaló.

También manifestó que el argumento de que se habló del presupuesto, “no es sólido”.

“Ese argumento cae por su propio peso. Definitivamente, aquí se han tratado otras cosas. Yo creo, no tengo la bola de cristal, pero creo que fue un pacto de impunidad, porque a raíz del tema de la mafia de los pagarés se empezó a hablar de eventual juicio político”, remarcó.