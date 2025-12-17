Tras años de abandono, vecinos recuperan y devuelven vida a la plaza Herminio Giménez

Luego de tres meses de intenso trabajo comunitario, los vecinos del barrio Mariscal López de Asunción lograron revitalizar y reinaugurar la plaza Herminio Giménez, un espacio público que permaneció por años en estado de abandono y que hoy luce renovado gracias al esfuerzo conjunto de pobladores y el apoyo de empresas privadas.

La reapertura oficial se realizó este miércoles con un festival que reunió a cientos de vecinos de todas las generaciones, quienes celebraron el logro colectivo y el renacer de un espacio que volvió a llenarse de color, juegos y actividades al aire libre.

Un modelo de participación vecinal

Karina Esculies, vecina de la plaza e impulsora del proyecto, destacó que la recuperación del lugar fue posible gracias a un modelo de participación que unió a vecinos, marcas e instituciones. “Es un sueño cumplido, misión cumplida después de tres meses. Empezar chiquitito y después ir escalando de manera muy rápida, logrando un modelo de participación donde marcas, vecinos e instituciones colaboramos para que esto sea posible”, expresó.

Relató que los trabajos comenzaron a principios de octubre con la reparación del parque infantil, lo que generó un efecto multiplicador. “Ese simple cambio conectó a la gente a participar. Se empezó a ver cómo la plaza se llenaba de niños y eso nos inspiró a soñar más grande”, señaló. Agregó que incluso utilizaron inteligencia artificial para diseñar propuestas y presentarlas a empresas que luego se sumaron al proyecto.

Años de deterioro y reacción ciudadana

Los vecinos recordaron que la plaza sufrió años de deterioro y abandono, situación que persistió ante la mirada de sucesivas administraciones municipales, principalmente durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. El punto de inflexión llegó cuando la comunidad comenzó a visibilizar la problemática en redes sociales, lo que motivó la intervención de empresas privadas en distintos sectores del predio.

Raúl Castignoni, otro de los vecinos, expresó su emoción durante la reinauguración. “Esta mañana me daba piel de gallina al ver terminado este emprendimiento, logrado con el apoyo de la gente del barrio y de las empresas, con la idea de hacer crecer esto”, afirmó. Si bien reconoció cierto acompañamiento municipal, subrayó que “más que nada fue la voluntad de los vecinos”.

Un homenaje vivo a Herminio Giménez

La plaza lleva el nombre de Herminio Giménez, consagrado músico paraguayo que vivió 42 años en el exilio y fue creador de más de cien obras de música popular y sinfónica. En su homenaje, el espacio renovado ofrece hoy un parque infantil, un mural con escenario, un área de calistenia y hasta un parque de aves.

Los vecinos aseguraron que los trabajos no se detendrán y que el objetivo es seguir mejorando la plaza para que se consolide como un punto de encuentro y recreación para toda la comunidad del barrio Mariscal.