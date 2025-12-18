Caapucú: Justicia falla a favor del exintendente tras prescripción de causa por lesión de confianza

La denuncia, presentada originalmente por el exintendente Carlos Romero (PLRA) —ya fallecido— a través del representante legal de la Municipalidad, Alberto Bogado, señalaba que su antecesor, Luis Carlos Saucedo Mariño, en su gestión de 2015, habría hecho un uso indebido de más de G. 400 millones de fondos municipales.

El fiscal Corbeta argumentó que la acción penal había prescrito, convirtiéndose en un impedimento legal para continuar con el proceso. Según explicó, los hechos denunciados se enmarcaban en el Art. 192 del Código Penal, que establece penas de hasta cinco años de prisión o multa. Dado que la indagatoria se realizó en agosto de 2022, más de cinco años después del ejercicio fiscal denunciado, se configuró la prescripción simple del caso.

Lea más: Caapucú ofrece su riqueza productiva, cultural y natural para una escapada al interior

El Juzgado Penal de Garantías resolvió hacer lugar al pedido de desestimación, reconociendo que existían pruebas que confirmaban la prescripción del hecho punibl

Declaraciones del intendente actual

El intendente actual de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (ANR), afirmó, tras recibir la notificación del Juzgado, que su gestión no apelará la decisión judicial. “La política se construye y se gana en la calle, no en los papeles de escritorio ni en las redes sociales”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Intendente de Caapucú exige inclusión municipal en plan minero antes de brindar información sobre zona del hallazgo de oro

Penayo Arce agregó que esto demuestra que “no persigo a los de la oposición ni a nadie; estamos trabajando hacia adelante, ocupándonos del progreso de la comunidad”. Finalmente, reconoció que ninguna administración es perfecta, ni la pasada ni la suya, pero consideró que no vale la pena insistir en apelaciones y que “en las próximas elecciones, el mejor juez será el pueblo”.