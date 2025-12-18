Lima: falleció mujer golpeada por su yerno y la Fiscalía solicita cambio de carátula a feminicidio

El caso generó conmoción en la comunidad de Lima luego de que el docente Cayetano Villalba Britos irrumpiera armado con un machetillo en la vivienda de su exsuegra, donde residía su exesposa, Salvadora Aquino, tras haberse separado de él.

De acuerdo con los datos policiales, durante el ataque la exesposa logró huir por la parte trasera de la casa, junto a su hijo de 8 años, evitando ser alcanzada por el agresor.

Intentó defender a su hija y fue atacada

En un intento por proteger a su hija y a su nieto, Adelaida Ocampos de Aquino enfrentó al agresor, momento en el que recibió un violento golpe en la cabeza, que le provocó lesiones de gravedad.

La mujer fue auxiliada de urgencia y trasladada al Hospital Nacional de Itauguá, donde permaneció internada desde principios de noviembre, luchando por su vida a consecuencia de la agresión. En las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

Pedido de recaratulación a feminicidio

Ante el desenlace fatal, la fiscal de la causa Gloria Marlene Florentín, solicitó al juez competente la recaratulación del proceso a feminicidio, atendiendo a las circunstancias del hecho y el resultado muerte.

El presunto autor se encuentra recluido en la Penitenciaría de Concepción, a disposición de la Justicia.