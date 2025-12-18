Piscinas: estas son las recomendaciones para evitar criaderos de mosquitos

Con las vacaciones ya en curso y el ingreso del verano a unos pocos días, las piscinas vuelven a convertirse en “protagonistas” en varias casas del país para aplacar el calor.
Sin embargo, ya sean estas de material, plástico o lona, requieren de cuidados para su uso seguro y también evitar la creación de criaderos de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue.
Entre lo principal es clorar el agua periódicamente para impedir la reproducción de mosquitos y también su desinfección, pero la cartera sanitaria también recomienda estos puntos:
- Limpiar los bordes con cepillo (piscinas de material)
- Filtrar el agua a diario
- Al dejar de utilizar una piscina de plástico o lona, hay que desagotarla y guardarla en un lugar cubierto
