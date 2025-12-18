Nacionales
18 de diciembre de 2025 - 13:28

Piscinas: estas son las recomendaciones para evitar criaderos de mosquitos

La piscina de gran dimensión de la propiedad estaba llena de agua sucia, con sapos, ranas, y todo tipo de desechos. Había también otros reservorios con criaderos.
Imagen ilustrativa: una piscina de gran dimensión llena de agua sucia, con sapos, ranas, y todo tipo de desechos.Archivo, ABC Color

El Ministerio de Salud Pública emitió una serie de recomendaciones ante la temporada de verano y el masivo uso de piscinas, ya sean de material o armables, durante estos meses. El objetivo es evitar los criaderos de mosquitos.

Por ABC Color

Con las vacaciones ya en curso y el ingreso del verano a unos pocos días, las piscinas vuelven a convertirse en “protagonistas” en varias casas del país para aplacar el calor.

Sin embargo, ya sean estas de material, plástico o lona, requieren de cuidados para su uso seguro y también evitar la creación de criaderos de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue.

Entre lo principal es clorar el agua periódicamente para impedir la reproducción de mosquitos y también su desinfección, pero la cartera sanitaria también recomienda estos puntos:

  • Limpiar los bordes con cepillo (piscinas de material)
  • Filtrar el agua a diario
  • Al dejar de utilizar una piscina de plástico o lona, hay que desagotarla y guardarla en un lugar cubierto
Recomendaciones del Ministerio de Salud para el uso seguro de las piscinas.
Recomendaciones del Ministerio de Salud para el uso seguro de las piscinas.

Lea más: Casos de dengue están controlados y los respiratorios tuvieron un leve descenso