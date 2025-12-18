Rechazan intención del MEC de cerrar escuelas con pocos matriculados

La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (OTEP-SN) publicó hoy una carta abierta en la que manifiesta su repudio a la intención del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de cerrar escuelas o colegios públicos con bajo nivel de matriculación, una medida que afectaría principalmente a instituciones de comunidades campesinas o indígenas.
En conversación con ABC Color, Noelia Caballero, representante de la OTEP-SN, indicó que el sindicato se ha manifestado contra esa disposición del MEC desde abril y afirmó que el gobierno busca implementar esa medida sin sustentarla con una política que garantice el acceso a la educación para los alumnos que se verían afectados con el cierre de sus escuelas o colegios.
Indicó que alrededor de medio millón de niños están en “etapa de deserción escolar” y advirtió que medidas como el cierre de escuelas con poca matriculación podría aumentar la cantidad de alumnos “excluidos del sistema educativo”.
Sobrepoblación en capital
La migración de familias de zonas rurales a áreas urbanas como Asunción y sus alrededores ha resultado en una sobrepoblación de las instituciones educativas en capital y sus inmediaciones, en paralelo al despoblamiento de las escuelas y colegios en las comunidades del interior, señaló Caballero.
En su carta abierta, la OTEP-SN exigió al MEC la “suspensión inmediata de cierres de instituciones educativas decididos solo número de matrícula”, entre otros reclamos.