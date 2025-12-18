Video: batalla campal frente a fiesta de colación deja a guardia gravemente herido en Caaguazú

La víctima fue identificada como Richard Giménez Acosta (33), domiciliado en el barrio Las Mercedes de Caaguazú, quien se encontraba cumpliendo funciones de seguridad privada cuando, en medio del descontrol y los enfrentamientos, un adolescente lanzó una enorme piedra que lo golpeó de lleno en la cabeza, provocándole lesiones de gravedad y su posterior caída al suelo.

Tras la viralización de los videos en redes sociales, especialmente en Facebook, personal de la Comisaría 24ª del barrio Santa Isabel, con apoyo de motopatrullas, inició un avance investigativo que incluyó el análisis de imágenes de circuito cerrado y datos proporcionados por guardias de seguridad privada que prestaban servicios en el evento, bajo la coordinación del jefe de seguridad Diosnel Rivero (41).

Como resultado de estas diligencias, la Policía logró identificar al supuesto autor del ataque, un adolescente de 16 años, domiciliado en el barrio Inmaculada de Caaguazú, señalado como quien arrojó el objeto contundente que impactó contra el guardia.

En tanto, el médico de guardia del Hospital Distrital de Caaguazú, Dr. David Colman, informó que Giménez Acosta fue derivado ayer a las 13:00 al Hospital del Trauma, atendiendo la gravedad de las lesiones sufridas.

El Ministerio Público ya fue comunicado del hecho, mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades en torno a los hechos de violencia ocurridos en el acceso al evento, que generaron alarma entre los asistentes y vecinos de la zona.