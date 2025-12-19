Asunción: desagüe de Santo Domingo avanzó apenas 20% en nueve meses, confirman

La obra del desagüe pluvial de Santo Domingo, una de las prometidas por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8 (2020), registra un avance de apenas 20% en casi nueve meses. Según el contrato, la obra que inició el pasado 27 de marzo, debía culminar en un año.

Antoliano Benítez, director de Obras Municipales de Asunción, dijo que los trabajos se realizan “normalmente” y a un ritmo “dentro de lo previsto”.

Agregó que, desde el inicio, la obra se concentra en la parte más importante de la cuenca; en la esquina de Nuestra Señora del Carmen y Capitán Patricio Maciel. Precisó que, según un informe técnico, se espera que los trabajos, en ese punto, concluyan recién a finales de enero de 2026.

Vecinos encerrados

Liliana Arce, vecina del lugar, contó que el tiempo transcurrido ya excede los límites esperados por los vecinos, quienes no tienen acceso vehicular a sus casas.

Además, reclamó la falta de suficientes obreros para agilizar los trabajos.

La obra

La obra fue adjudicada por un plazo de 12 meses por G. 72.389 millones, al Consorcio Pluvial Santos (Chaves Construcciones y Covipa), representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani.

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, reportó a fines de agosto un avance de apenas 2% en esta obra. También confirmó el desvío G. 512.000 millones de los bonos G8, que eran para ocho cuencas.

A la fecha, apenas cuatro, incluida la de Santo Domingo, empezaron pero ninguna terminó. Las obras iniciadas tuvieron un sobrecosto de US$ 8 millones, según Pereira.

El Gabinete de Bello confirmó que el dinero de los bonos ya no existe y que deberán recurrir a la recaudación de impuestos para concluir los trabajos.