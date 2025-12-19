Asunción: tras tensa espera, Bello pagó aguinaldo, pero jubilados aún no cobraron

Recién al cierre de la tarde de hoy, viernes, tras una larga y tensa espera, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista) inició el desembolso del aguinaldo a funcionarios de la comuna.

Julio Fernández, representante del Sindicato de Obreros y Empleados (Sinoema) de la comuna, confirmó, al cierre de esta edición, que habían empezado a cobrar aquellos funcionarios que lo hacen a través del Banco Continental y que, según les prometieron, quienes lo hacen a través de GNB y BNF irían cobrando progresivamente.

El pago se dio más de 48 horas después de que la mayoría colorada en la Junta Municipal aprobara el polémico préstamo por G. 184.000 millones, solicitado por el intendente para pagar aguinaldos y otras deudas heredadas del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Del total del dinero prestado, G. 51.650 millones fueron destinados al pago del décimo tercer salario, en tanto que el resto servirá para pagar el saldo del último préstamo solicitado por la administración anterior, parte de los intereses vencidos de los bonos, entre otros.

Jubilados aún esperan

Floria Galeano, jubilada de Asunción, dijo que, desde la Intendencia, les dijeron que recién la próxima semana se transferiría el dinero a la Caja Municipal, para el pago de sus haberes.

Agregó que, desde la aprobación del préstamo, se mantienen en espera de que el intendente cumpla la promesa de transferir al menos G. 16.540 millones, lo que permitiría a la Caja el pago de dos meses de haberes.