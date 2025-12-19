Enfermeras del IPS se manifiestan frente a la Caja Central

Integrantes del Sindicato Auténtico de Defensa del Instituto de Previsión Social (Sinadips) iniciaron una nueva protesta en la mañana de este viernes frente a la Caja Central IPS (Herrera y Constitución), para continuar con sus reclamos, entre los que figuran el reajuste de los salarios y el registro al Sinarh.

“Estamos movilizándonos nuevamente hoy porque 4.300 enfermeras no fueron reajustados en el salario. Estamos reiterando nuestro pedido al presidente de la previsional. Además, estamos reclamando que hace 15 años no tenemos reajuste salarial”, comentó la licenciada Norma López.

Seguidamente, sostuvo que hace 14 años están sin reajuste salarial del 5%, recordando que el salario mínimo estipulado para enfermería es de 4.320.000 guaraníes, además de los contratos temporales que se extienden por 10 a 14 años sin estabilidad.

Entre esos reclamos también están el de mayor contratación de personal, falta de insumos y medicamentos, desprecarización laboral y contra el acoso laboral.

En otro momento, la representante de las enfermeras señaló: “Nosotros pasamos muy mal en los hospitales porque nos faltan muchas cosas. Muchas veces trabajamos de forma precaria y tenemos que inventar cosas para poder solucionar situaciones durante las guardias”.

Además, reclaman que solo 2.700 compañeros contratados están registrados en el Sinarh y que esta solo posibilita esa cantidad de compañeros, quedando afuera más de 7.000 compañeros contratados.

Otro de los reclamos tiene que ver con las privatizaciones y tercerizaciones de algunos servicios en el Instituto de Previsión Social. “La institución sí dispone de recursos millonarios para la tercerización de servicios, mientras el personal con más de una década de antigüedad siguen sin ser nombrado y cobrando salarios indignos”.

“Con nosotros, el diálogo por parte de las autoridades de la institución no es abierto. Hoy prometieron que nos iban a recibir, pero hasta ahora no tenemos certeza. La última vez que vinos a realizar este mismo reclamo no nos recibieron”, finalizó Norma López.