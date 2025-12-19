Policía investigará a uniformados que echaron a una mujer y a su gato de un bus

Durante la mañana de ayer en Capiatá, una señora que transportaba a su gato de forma segura dentro de un bus de la línea 12 fue echada de la unidad por uniformados policiales, luego de un aparente pedido del chofer.

La empresa pidió disculpas por el hecho y desde la Policía Nacional, hoy, el comisario Luis Bazán, de Asuntos Internos, confirmó que se realiza una investigación por el caso.

“Personal de asuntos internos se constituyó en la Comisaría 32 (Posta Ybycua); estamos en plena etapa investigativa. Ahora estamos haciendo las diligencias correspondientes y si amerita, pasaremos al Ministerio Público”, agregó.

El jefe también reconoció que la mujer trasladaba a su gato de forma correcta y según la ley vigente de Bienestar Animal.

Capacitación a Policías

De igual manera, Bazán aseguró que en coordinación con la Comandancia, se comenzará a realizar capacitaciones y charlas referentes a la ley para evitar casos similares.

“Es obligación nuestra conocer la ley y algunas veces nos dejamos llevar queriendo hacer bien las cosas. Se harán charlas para poner al día la vigencia de la ley”, concluyó.